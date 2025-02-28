TSKB'den İlk TSRS Uyumlu Rapor

Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Geleceği Dönüştüren 75 Yıl: Kalkınmanın Dünü, Bugünü, Yarını" başlığıyla yayımlanan 2024 Entegre Faaliyet Raporu, bankanın sürdürülebilirlik yönetişimi ve stratejisini sermaye öğeleri bazında derinleştirerek paydaşlarına sunuyor.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun (ISSB) 2024'te yayımladığı küresel standartlara ilişkin Türkiye'deki ilk uygulamalardan biri olan rapor, iklim risk ve fırsatlarını yönetişim, strateji, risk yönetimi ile metrik ve hedefler başlıkları altında ele alıyor.

Ayrıca, 2018'den bu yana yayımlanan Entegre Faaliyet Raporu'nun kapsamı genişletilerek geçen yıl ikincisi yayımlanan İklim Raporu içeriğiyle birleştirildi.

İlk kez bu yıl bağlı ortaklıklarını da kapsayan Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyon verilerini açıklayan TSKB, 2050 net sıfır taahhüdü doğrultusunda geçiş planını detaylarıyla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, sürdürülebilirlik performanslarını ve hedeflerini paydaşlarıyla şeffaflık prensibi doğrultusunda paylaşmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

75 yıllık köklü geçmişten aldıkları güçle, Türkiye'nin sürdürülebilir ve çok boyutlu kalkınmasına katkı sağlamaya devam ettiklerini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"İşimizin odağındaki sürdürülebilirlik stratejimizi ve hedeflerimizi paydaşlarımızla hesap verebilirlik prensibi doğrultusunda paylaşmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bunu sağlarken çifte önemlilik prensibi ile paydaş analiz çalışmamızı da yürütüyoruz. TSRS Uyumlu 2024 Entegre Faaliyet Raporumuz raporlama yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından biri oldu. Kurumlar arası iş birliğinin ve doğru veri kullanımının daha da stratejik hale geldiği günümüzde, etkin raporlama süreçleri sürdürülebilir bir büyümeyi desteklemek üzere vazgeçilmez bir unsur haline geliyor."