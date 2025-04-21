TSKB, Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nü Aldı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 10. İstanbul Karbon Zirvesi'nde, "Geçiş Finansmanı Entegre İlk Sürdürülebilir Finans Çerçevesi" projesiyle Düşük Karbon Kahramanı ödülünün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen zirvede, TSKB'nin sürdürülebilir finans alanındaki öncü çalışmaları ödüllendirildi.

Yüksek emisyonlu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yeşil dönüşümünü destekleyen öncü bir model olarak öne çıkan Geçiş Finansmanı Entegre Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile TSKB, Düşük Karbon Kahramanı ödülüne layık görüldü.

Dünyada ilk uygulamalar arasında yer alan, uluslararası standartlarla ve Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği'nin (ICMA) iklim geçiş finansmanı ilkeleriyle tam uyumlu olarak hazırlanan bu çerçeve, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefi doğrultusunda düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde öne çıkıyor.

"TSKB, hedeflediği 4 milyar dolar iklim finansmanının yüzde 18'ini 2024 itibarıyla gerçekleştirdi"

2022'de Net-Sıfır Bankacılık Birliğine katılan TSKB, 2050'ye kadar kredi ve yatırım portföyünü net sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirme taahhüdü kapsamında, 2030'a kadar sağlamayı hedeflediği 4 milyar dolar iklim finansmanının yüzde 18'ini 2024 itibarıyla gerçekleştirdi.

Bankanın kredi portföyünün yüzde 58'i ise yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve deprem bölgesinin yeşil yapılanması gibi temalarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayan projelerden oluşuyor.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Karbonsuzlaşan Ekonomi ve Yeşil Akçe" başlıklı oturumda karbonsuzlaşan ekonomi yolunda atılacak adımlar ve iklim finansmanının önemine dikkati çekildi.

TSKB iştiraklerinden TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı-ESCARUS Genel Müdürü Kubilay Kavak moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, TSKB Kalkınma Finansmanı Kurumları Müdürü Bahadır Koçaker de konuşmacı olarak yer aldı.