TSKB, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün İstanbul'daki Yönetim Komitesi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TSKB, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün İstanbul'daki Yönetim Komitesi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

TSKB, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün (IDFC) İstanbul'daki Yönetim Komitesi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya uluslararası kalkınma kuruluşlarının üst yöneticileri katıldı. IDFC, sürdürülebilir kalkınma yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan bir oluşumdur. Toplantıda, kalkınma bankacılığı perspektifinden ortak hedefler ele alındı ve stratejik yol haritaları belirlendi.

19.07.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün (IDFC) İstanbul'daki "Yönetim Komitesi Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Batı Afrika Kalkınma Bankası (BOAD), Kolombiya Dış Ticaret Bankası (Bancoldex), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) gibi uluslararası kalkınma kuruluşlarının üst yöneticileri (CEO) katıldı.

Temelleri 2011'de TSKB'nin de aralarında bulunduğu üyeler tarafından bankanın İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında atılan IDFC, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları", "Paris İklim Anlaşması ve Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi" ile uyum kapsamında üye kurumlar arasındaki işbirliğini hedefleyen bir oluşum olarak çalışmalarını yürüten IDFC, dış kurumlarla da aktif olarak etkileşimde bulunuyor.

Ulusal, uluslararası ve bölgesel kalkınma finansmanı kurumları arasında stratejik işbirliğinin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma bankacılığı alanında liderliğin sürdürülmesi IDFC'nin odak alanlarını oluşturuyor..

Yönetim Komitesi Toplantılarında, üye ülkelerin ortak hedefleri kalkınma bankacılığı perspektifinden ele alınırken bu toplantılarda öne çıkan temalar "Finance in Common" gibi uluslararası platformlarda tartışılarak ülkelerin stratejik yol haritalarının belirlenmesine zemin hazırlıyor.

Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya dünyanın farklı bölgelerinden toplamda 26 üyesi bulunan IDFC'nin yönetim kurulunda 13 üye bulunuyor. 2011-2016 arasında KfW, 2017-2023 döneminde ise AFD tarafından yürütülen IDFC sekretaryası başkanlığında 2023'te değişikliğe gidilerek BOAD (Afrika) ve Bancoldex'in (Latin Amerika) eş başkan olduğu ikili bir sisteme geçildi.

Kurulduğundan bu yana ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen IDFC Yönetim Komitesi Toplantısında ayrıca, kulübün küresel stratejik yol haritası ve gündeminin yanı sıra TSKB'nin Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve kapsayıcı kalkınma alanında önemli finansal paydaşları olan üye bankalarla ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve işbirliği alanlarının genişletilmesi değerlendirildi.

"Küresel farkındalığı artırarak iş birliğini güçlendireceğine inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, toplantıyı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda sürdürülebilirlik hedeflerine katkılarını büyütecek stratejik bir fırsat olarak değerlendirdi.

Bilgiç, toplantının "iklim finansmanı", "sürdürülebilir kalkınma hedefleri uyumu", "cinsiyet eşitliği", "kalkınma için dayanışma ve biyoçeşitlilik" gibi kritik konuları ele alarak bu alanlardaki işbirliğini ve deneyim paylaşımını artırmayı hedeflediğini aktardı.

IDFC gibi önemli bir zeminde Türkiye'yi temsil ederken kapsayıcı kalkınma prensibiyle küresel ölçekte etkili çözümler geliştirmeye devam etiklerini vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"IDFC üyeleri olarak, bu konuda ortaya koyduğumuz uzun soluklu çalışmalarımızın ve taahhütlerimizin küresel farkındalığı artırarak işbirliğini güçlendireceğine inanıyorum. IDFC'nin 2024'te yapılacak 'Finance in Common Zirvesi'ne katılımı ve cinsiyet eşitliği deklarasyonu imzacıları ile devam eden iş birliği toplantıları da bu alandaki ilerlemelerle gelecek hedeflerinin belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Hedeflerimiz doğrultusunda ölçülebilirlik ve şeffaflık prensipleri kapsamında, IDFC bünyesinde benimsediğimiz SKA Haritalandırma gibi yaklaşımlar ve iklim değişikliği odağındaki faaliyetlerde aktif olarak yer almamız bu alanlardaki çalışmalarımızı derinleştiren etmenler oldu. Kapsayıcılık anlayışıyla çalışan bir kurum olarak, AFD ve BICE ile beraber eş koordinatörlüğünü yürüttüğümüz Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'nda da aktif bir şekilde rol almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar, Frankfurt School of Finance and Management (FSFM) ile 2021 yılında yürüttüğümüz ve IDFC için toplumsal cinsiyet eşitliği odağında hazırlanan yol haritası "IDFC Collective Roadmap" ve bu doğrultudaki ilk aksiyon planı olan 'Gender Finance Mapping' gibi somut katkılar sağladık."

"Gereklilikleri yerine getirme sorumluluğumuzu yeniden teyit etmemize olanak tanıyor"

Bancoldex Başkanı ve IDFC eş başkanı Javier Diaz Fajardo da "Bu toplantı, kalkınma bankaları olarak üstlendiğimiz rollerde ilerlememize ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yönünde ana aktörler olarak gereklilikleri yerine getirme sorumluluğumuzu yeniden teyit etmemize olanak tanıyor" açıklamasında bulundu.

BOAD Başkanı ve IDFC eş başkanı Serge Ekue ise küresel finansal yapıdaki reform çağrısının, daha fazla finansal kaynak sağlaması ve Afrika'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması noktasında kritik bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Ekue, "G20 sermaye yeterlilik çerçevesi, 'Çok Taraflı Kalkınma Bankaları'nı bilanço optimizasyonuna ve ülkelere destek olmak için daha fazla finansman sağlamaya teşvik ediyor. Çalışma grupları aracılığıyla üyeler tarafından yürütülen ortak eylemlerin ilerleyişine ilişkin verimli tartışmaların yaşanmasını merakla beklediğim bu toplantı aynı zamanda, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği odaklı SKA'ların gerçekleştirilmesine yönelik finansman zorluklarının ele alınması için de daha iyi bir iş birliğine duyulan ihtiyacı vurguluyor." ifadelerini kullandı.

IDFC Yönetim Komitesi Toplantısı'nda, Paris İklim Anlaşması'yla uyumlu olarak "İklim Finansmanı", "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uyumu", "Cinsiyet Eşitliği", "Biyoçeşitlilik" ve "Kalkınma İçin İş Birliği" konuları da ele alındı.

Kaynak: AA

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, İstanbul, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSKB, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün İstanbul'daki Yönetim Komitesi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 15:48:51. #1.12#
SON DAKİKA: TSKB, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün İstanbul'daki Yönetim Komitesi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement