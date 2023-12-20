TSKB, BM İklim Değişikliği Konferansı\'na geniş bir heyetle katıldı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bu yıl Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) geniş bir heyetle katıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık vizyonuyla ülke ekonomisine ve reel sektörün dönüşümüne önemli katkılarda bulunan TSKB, bu yıl başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri'nin yürüttüğü COP28'e, TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç ve Sürdürülebilirlik Lideri Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan ile farklı disiplinlerden yöneticileri, teknik uzmanları ve iştirak temsilcileriyle katılım sağladı.

Türkiye Pavilyonu'nda, sıfır karbon hedefleri ve uluslararası düzenlemeler kapsamında kurumların stratejilerinin ve işbirliği fırsatlarının tartışıldığı önemli bir etkinlik düzenleyen TSKB, Dünya Bankası, AFD, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve Fiba Yenilebilir Enerji temsilcilerinin katılımı ile kalkınma finansmanı kurumları ve reel sektörü bir araya getirdi.

TSKB ayrıca Türkiye, Dünya Bankası, IDFC, Joint MDB ve AIIB pavilyonlarında 7 farklı etkinlikte panelist olarak yer aldı.

"İklim Değişikliği Konferanslarına her yıl katılım sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Bilgiç, iklim değişikliği konferanslarına her yıl odaklı şekilde ilgili ekiplerle katılım sağladıklarını ve etki alanlarındaki tüm konuları yakından takip ettiklerini belirtti.

Bilgiç, "Bu yıl ulusal ve uluslararası temsilcilerle beraber 8 farklı oturumda değerlendirmelerimizi ve iyi örneklerimizi paylaşma imkanı bulduk. Genel itibariyle COP 28'in ortak mesajı Paris Anlaşması'yla uyumlu bir net sıfır yolculuğunda aksiyonların hızlanması ihtiyacı oldu. Maalesef gelişmekte olan ülkelerde küresel ısınmanın getireceği ekonomik ve sosyal riskler çok daha fazla. Adil bir geçiş planının başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın ortak ajandası olması gerekiyor. Uluslararası kalkınma finansmanı kurumları daha da artan şekilde sürdürülebilir finansman kaynaklarının mobilizasyonunda kritik bir rol oynamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu yıl hem konferansa hem de Türkiye delegasyonuna rekor sayıda katılım gerçekleştiğini aktaran Bilgiç, COP 28'e ilgili tüm bakanlıkların, kamu otoritelerinin, finansal ve reel sektör temsilcilerinin geniş bir katılım ve ilgi göstermesinin iklim aksiyonlarının hızlanacağına işaret ettiğini kaydetti.

Bilgiç, "Biz de ülkemizin 2053 net sıfır hedeflerine etkin katkı sunan bir banka olarak 12. Kalkınma Planı doğrultusunda sektörel karbonsuzlaşma stratejisini yakından izleyeceğiz. Tüm paydaşlarımızla entegre ve bütüncül bir bakış açısı ile kredi, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hatlarımızla ülkemizin yeşil dönüşümüne aktif şekilde destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zirve kapsamında "Kayıp ve Hasar Fonu" kuruldu

TSKB, liderlerin yanı sıra iklim ve sürdürülebilirlik alanında dünya çapında yetkin uzmanlar ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen COP28'in dikkati çeken satır başlarını kalkınma bankacılığı bakış açısıyla derledi.

Buna göre zirvede, en fakir ve savunmasız ülkelerin iklim krizinin etkileriyle mücadele etmesine yardımcı olacak "Kayıp ve Hasar Fonu" için anlaşmaya varıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya, ilk etapta Dünya Bankası Grubu çatısı altında kurulacak fon için 100'er milyon dolarlık taahhütlerde bulundu. Konferansın ilerleyen günlerinde "Kayıp ve Hasar Fonu"na taahhütlerin 725 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

COP28'in üzerinde anlaşma sağlanan sonuç metninde "fosil yakıt" ibaresi ilk defa yer aldı. Metinde fosil kaynaklı enerji sistemlerinden, 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak adına 2030'a kadar eylemlerin hızlandırılması yolu ile adil, sistemli ve eşitlikçi bir şekilde uzaklaşarak dönüşme hedefi belirlendi.

Ülkeler ve şirketler düşük emisyon için niyet beyanı ve bildirgeler imzaladı

Kömür santrallerinin aşamalı olarak devreden çıkarılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlandırılması ve düşük emisyon teknolojilerinin yaygınlaştırılması maddeler arasında yer aldı.

39 ülke "Hidrojen Niyet Beyanı"nı imzaladı. Böylece hidrojen sertifikasyon programlarının tanınması ve hidrojen potansiyelinin dünya genelinde kullanılmasında işbirliğinin önünün açılması amaçlanıyor.

50'den fazla petrol ve doğal gaz şirketi ise Petrol ve Gaz Dekarbonizasyon Şartı'na (OGDC) bağlılığını açıkladı. OGDC, 2030'a kadar rutin yakmayı durdurmak ve 2050'ye kadar net sıfır operasyona ulaşmak gibi iddialı hedefler ortaya koyuyor.

COP28 Başkanlığı, Afrika'nın temiz ve yenilenebilir enerji potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik 4,5 milyar dolarlık BAE finans girişimini duyurdu. Ayrıca BAE, 30 milyar dolar tutarında bir iklim fonu kurduğunu açıkladı. Alterra isimli fon iklim odaklı en büyük özel sektör fonu olacak.

Türkiye İklim Değişikliği Başkanlığı da zirve kapsamında girişimlerini açıkladı

Zirvede, Türkiye İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından açıklanan girişimler ise şöyle sıralandı:

"İklim Kulübü, Kritik Ham Maddeler Kulübü, Dayanıklı Gıda Sistemleri, Sürdürülebilir Tarım ve İklim Eylemine İlişkin Emirlik Deklarasyonu, Buzul Dostları Grubu, Çimentoda Atılım, İklim İçin Mangrov İttifakı, COP28'de Eğitim ve İklim Değişikliği Ortak Gündemi Bildirgesi, İklim ve Sağlık Deklarasyonu ve İklim Eylemi İçin Yüksek Hedefli Çok Düzeyli Ortaklıklar Koalisyonu (CHAMP)."