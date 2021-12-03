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TSO Meclis Başkanı Yaşar, "Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz" - Son Dakika

TSO Meclis Başkanı Yaşar, "Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz"

03.12.2021 14:11
TSO Meclis Başkanı Yaşar, "Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, "Biz reel sektör olarak ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz. Öncelikli talebimiz ise belirsizlik ortamının bir an önce son bulması ve iş dünyasının önünü görmesidir" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, "Biz reel sektör olarak ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz. Öncelikli talebimiz ise belirsizlik ortamının bir an önce son bulması ve iş dünyasının önünü görmesidir" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerin olduğu toplantıya TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar'ın yanı sıra TSO Başkanı Asilhan Arslan, TSO Genel Sekreteri Mehmet Karabulut, Meclis Başkan Yardımcıları, Veli Aksu ve Bülent Sami Satıcı, TOBB Elazığ Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve TSO meclis üyeleri katıldı.

Elazığ TSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, "Ülkemizin gücüne inandığını ifade ederek, içinden geçilen zor ekonomik dönemin birlik ve beraberlik ile atlatılacağına inanıyoruz. Odamızın 2022 bütçe görüşmelerini başlatacağımız ve bu ay içerisinde son toplantı ile nihai hale getireceğimiz meclis toplantılarımızın öncelikle iş dünyamıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Meclis toplantımızın gündem maddelerine geçmeden önce, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak 2022 yılında da yine yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli büyümeden yana olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Tüm dünyada dolar endeksinin arttığını biliyoruz. Dolar diğer paralara karşı değer kazanınca TL'ye karşı da değer kazandı. Dış etkenlerin farkındayız. Ancak içeride alınan aksiyonların bu durumu daha da hararetlendirmemesi gerek. Biz reel sektör olarak ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz. Öncelikli talebimiz ise belirsizlik ortamının bir an önce son bulması ve iş dünyasının önünü görmesidir" dedi.

Sanayicilerin bugün maliyet hesabı yapamadığını ve geleceğini öngöremediğini belirten Yaşar, "Bu durum, yakın dönemde bazı ürünlerin üretiminde ciddi sıkıntılara yol açabilme riskini taşımaktadır. Türkiye'nin ihracatla büyüme modeline en fazla katkıyı özel sektörümüz sağlamaktadır. Ocak-Kasım döneminde ilimizden yaklaşık 290 milyon dolar ihracat gerçekleştiren, yılı 300 milyon dolar üzerinde kapatacağımızı ön görmekteyiz. Oda olarak ilimizin potansiyelinin ise en az 1 milyar dolar olduğunu biliyor ve buna göre aksiyonlar alıyoruz. Ancak bugünkü kurlar bizi de mutlu etmiyor. Zira hammadde, enerji, lojistik başta olmak üzere pek çok girdi dövize endeksli. İhracatçı sattığı malı aynı fiyata yerine koyamıyor. Sevinmek gibi bir şey olamaz. Hepimiz aynı gemideyiz. ve milletimiz, devletimiz ile birlikte bu gemiyi güvenli bir şekilde yüzdüreceğimizden şüphe duymuyoruz. Dört bin yıllık devlet geleneğine sahip olan milletimiz bu zor günleri dün olduğu gibi gene aşacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. - ELAZIĞ

TSO Meclis Başkanı Yaşar, Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz
TSO Meclis Başkanı Yaşar, Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz
TSO Meclis Başkanı Yaşar, Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz

Meclis Başkanı, İstihdam, Türkiye, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TSO Meclis Başkanı Yaşar, 'Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TSO Meclis Başkanı Yaşar, "Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya gönüllüyüz" - Son Dakika
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