TŞOF Başkanı Apaydın, şoför esnafına 'ticari akaryakıt' imkanı sunulmasını istedi - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Apaydın, şoför esnafına 'ticari akaryakıt' imkanı sunulmasını istedi

10.03.2022 00:57
TŞOF Başkanı Apaydın, şoför esnafına 'ticari akaryakıt' imkanı sunulmasını istedi

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafına 'ticari akaryakıt' imkanı sağlanmasını talep etti.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, şoför esnafına 'ticari akaryakıt' imkanı sağlanmasını talep etti.

Akaryakıta gelen zamlarla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Bir yolcu taşıma ücreti, maliyetin neredeyse 3'te 1'ine tekabül ediyor. Mart ayında akaryakıta gelen zamlar doğrultusunda benzin ve mazot fiyatları 20 Türk lirasını çoktan aştı. Son zamlardan sonra bir biniş maliyeti 15 liraya dayandı. Bununla birlikte ücretsiz ve indirimli tarifeden yararlanan yolcu sayısı da yüzde 40 seviyesinden yüzde 62 oranlarına çıktı. Ücretsiz taşıma için verilen destek araç başı değil, yolcu başına verilmeli ve 2018 yılından beri artırılmayan bu nakit desteği yüzde 200'ün üzerinde arttırılmalı. Ticari akaryakıt imkanının artık şoför esnafımıza verilmesi şart oldu" ifadelerini kullandı.

"Eşel mobil sistemi tekrar gelmeli"

Artan maliyetler karşısında esnafın zor durumda kaldığını belirten Apaydın, "Şoför esnafımızın daha fazla zorlanmaması ve vatandaşa bu zamların yansıtılmaması için eşel mobil sistemi tekrar gelmeli" diye konuştu. - ANKARA

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Fevzi Apaydın, Akaryakıt, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın, şoför esnafına 'ticari akaryakıt' imkanı sunulmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TŞOF Başkanı Apaydın, şoför esnafına 'ticari akaryakıt' imkanı sunulmasını istedi - Son Dakika
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