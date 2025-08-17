TŞOF Yatırımlarla Hizmet Kalitesini Artırıyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in öncülüğünde hem üretim kapasitesini artıracak hem de hizmet kalitesini yükseltecek yatırımlar hayata geçiyor. Sincan OSB'de yeni plaka basım fabrikası kurulurken, Sivrihisar ve Didim'deki tesislerde de kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor.

TŞOF, bir yandan ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışmalar yaparken, diğer yandan da kurumsal altyapıyı güçlendirmek için büyük ölçekli projelere imza atıyor. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren yeni plaka basım fabrikası, mevcut tesiste yaşanan donanım ve üretim kapasitesi sorunlarına çözüm getirecek. Modern üretim bantları, yeni nesil hatlar ve güncel donanımlarla kurulacak olan fabrika, TŞOF'un vizyon projelerinden biri olacak. Sivrihisar Akaryakıt ve Dinlenme Tesisi'ndeki yenileme çalışmalarının yanı sıra Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi de baştan aşağı yenileniyor. Elektrik ve mekanik altyapıdan kablolama sistemlerine, cephe düzenlemelerinden iç mekan mobilyalarına kadar tüm bölümlerin elden geçirildiği tesisteki çalışmalar, yangın güvenliği, ergonomi, estetik ve fonksiyonellik ilkeleri gözetilerek yürütülüyor. Tamamlandığında tesis, kurumsal kimliği yansıtan modern bir yapıya kavuşacak.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, plaka basım fabrikasının üretim kalitesi ve verimliliği üst seviyeye taşıyacağını belirterek, teşkilata ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Sivrihisar Akaryakıt ve Dinlenme Tesisi'ndeki yenilenme çalışmalarını da yerinde inceleyen Yiğiner, esnafın ve vatandaşların modern imkanlarla donatılmış dinlenme alanlarına kavuşacağını vurguladı. Yiğiner, çalışmaların titizlikle devam edeceğini ifade etti.

Yiğiner, yürütülen tüm çalışmaların TŞOF'un vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, "Amacımız, esnafımıza ve milletimize en kaliteli hizmeti sunmak, geleceğe kalıcı eserler bırakmaktır" dedi. - ANKARA