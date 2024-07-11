TTGV, iklim teknolojisi ödüllerini duyurdu

Ekonomi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), iklim teknolojisi ödüllerini kazananları duyurdu.

TTGV'den yapılan açıklamada, Türkiye'de özel sektörün uluslararası rekabetçiliğini teknoloji yoluyla güçlendirmek üzere çıkılan yolda, bu alanda emek veren isim ve kuruluşların önemle takip edildiği belirtildi.

Bu çerçevede kamu, özel sektör, akademi ve girişim dünyasını bir araya getiren TTGV Günü'nde, iklim teknolojilerinde son 5 yılda değişime öncülük etmiş araştırmacı, kuruluş, sivil toplum ve lider kişilere TTGV Ödülleri'nin verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülü'ne, 'Alg Tabanlı Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Geliştirilmesi' alanındaki çalışmasıyla Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berat Haznedaroğlu, Dr. Fikret Yücel Öncü Kuruluş Ödülü'ne, 'Temiz Hidrojenin Taşınması ve Depolanması İçin Kullanılacak Yüksek Mukavemetli Fiber Takviyeli Kompozit Basınçlı Kapların Geliştirilmesi Projesi'yle PRESSURA (Floteks), 2024 Refik Üreyen Değişim Lideri Ödülü'ne, karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCUS) teknolojilerindeki öncü endüstriyel uygulamalara katkı sağlamaya yönelik araştırma ve çalışmaları nedeniyle Elif Erdinç Arca, Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülü'ne, 'iklim değişikliği konusundaki politika araştırma çalışmaları' nedeniyle İstanbul Politikalar Merkezi layık görüldü."

Açıklamada, ödüllerin 23 Ekim'de Ankara Bilkent Otel'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edileceği bildirildi.