TTK'nin 2021-2022 Hesapları Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TTK'nin 2021-2022 Hesapları Görüşüldü

TTK, 2021-2022 hesaplarını komisyonda sundu, üretim ve işçi açığına dair hedeflerini açıkladı.

20.05.2025 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Komisyonda yaptığı sunumda, kurumun stratejik taşkömürü rezervlerini enerji sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, çevresel etkileri gözeterek ve güvenli üretim yöntemleriyle ekonomiye kazandırmayı hedeflediğini belirterek, Türkiye'nin metalürjik kömür ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladığını söyledi.

TTK'de toplam 9 bin 932 çalışan olduğunu anlatan Kiraz, "2024'te tüvenan bazda 1 milyon 99 bin 65 ton ve satılabilir bazda 764 bin 642 ton üretim yapılmıştır. 2024 yılı yatırımı 286 milyon lira olarak planlanmış olup, yıl sonu itibarıyla 283 milyon lira ile yaklaşık yüzde 100'e yakın bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2025 yılı yatırım programı 700 milyon liradır." diye konuştu.

Kiraz, geçen yıl kurumun satış miktarının 722 bin 298 ton olduğunu vurgulayarak, "Bu miktarın yüzde 30'u demir-çelik sektörüne, yüzde 68'i enerji sektörüne, yüzde 2'si ise muhtelif ve ısınma amaçlı olarak satılmıştır." ifadesini kullandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile yürütülen çeşitli projelere değinen Kiraz, nadir toprak elementlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile pilot çalışma planladıklarını söyledi.

Kiraz, TTK'de kurum içi ve kurum dışı tahlisiye eğitimleri verildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"AFAD koordinatörlüğünde faaliyet gösterecek arama-kurtarma ekiplerinin oluşturulması amacıyla gerek madencilik gerekse ülkemiz çapında meydana gelen her türlü felaketlerde arama kurtarma ekibi oluşturmak üzere madencileri yetkinlik ve yeterlilikte hazırlamak ve sertifikalandırmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 2 bin kişilik bir arama kurtarma ekibi ile bin kişilik yedek ekip oluşturulmuştur."

TTK'nin kademeli olarak üretim artışı yapmayı hedeflediğini aktaran Kiraz, "Kişi başı üretimin kısa vadede 1000 kilogram, orta vadede 1250 kilogram, uzun vadede 1500 kilogram seviyelerine çıkarılmasıdır." dedi.

Kiraz, toplam 23 sahanın rödovans yoluyla özel sektör tarafından işletildiğini belirterek, "Bu sahalarda 2024'te 290 bin 140 ton taşkömürü üretimi gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan ruhsat alanımızda bulunan 6 adet büyük ölçekli taşkömürü sahası bölünerek yeniden ruhsatlandırılmıştır ve ihale yoluyla ruhsat devri yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

İşçi açığı giderilecek

TTK'nin 1 numaralı ruhsat sahasında kömür kaynaklı metan gazı potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile 49 yıllık bir sözleşme imzaladığının altını çizen Kiraz, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarını da sürdürdüklerini bildirdi.

Kiraz, kurumun Türkiye'nin taşkömürü üreten tek kuruluşu olduğunu ifade ederek, ülkenin yıllık koklaşabilir taşkömürü ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin koklaşabilir taşkömürü ihtiyacının 6 milyon ton seviyesinde bulunduğunu ve bunun gelecekte 7-8 milyon ton seviyesine ulaşacağının öngörüldüğünü ifade eden Kiraz, "Kurumumuzda üretimin artırılması, yeterli sayıda işçi çalıştırılması ve üretim ile hazırlıklarda mümkün olduğunca mekanizasyonun yaygınlaştırılmasıyla sağlanabilecektir. Bu doğrultuda işçi açığımızın giderilmesi emekli olanların yerine yeni işçi alınması ve her alanda mekanizasyon ve yeni teknolojilerin kullanılması için çalışmalarımız sürdürülecektir." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da toplantı esnasında verilen önerilerin bakanlık ve genel müdürlük tarafından dikkate alınacağını ifade ederek, "Tüm madencilik faaliyetlerindeki temel prensibimiz önce insan, sonra çevre, daha sonra katma değerli madencilik." dedi.

Tancan, sonraki süreçlerde yapılan tespitler doğrultusunda TTK'nin faaliyetlerinde verimliliğin ve iş gücünün artırılması konusunda atılacak adımların Bakanlık tarafından takip edileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde madencilerin arama-kurtarma faaliyetlerinde aktif rol aldığını anımsatan Tancan, bu katkıların bilinçli bir şekilde artırılması amacıyla çeşitli kuruluşlar aracılığıyla toplam 11 eğitim parkuru hazırlandığını ifade etti. Tancan, "Önce bu eğitimi verecek olan eğiticilerin eğitimini temin ettik. Daha sonra da şu ana kadar bize verilen 2024'teki hedef yaklaşık 5 bin madencimizin bu nitelikli eğitime haiz olmasıydı. 4 bin 600 madencimiz bu nitelikli eğitimi aldı." diye konuştu.

Tancan, arama kurtarma faaliyetlerinde yer alacak donanımlı madencilerin sayısının artması için gerekli çalışmaların süreceğini de sözlerine ekledi.

Komisyonda görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TTK'nin 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TTK'nin 2021-2022 Hesapları Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig’de tarih yazan adam: Marco Paixao 41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
Kocaelispor’dan sürpriz hamle Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti Geride 6 sayfalık not bıraktı Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı
Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum

19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
18:08
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:40
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
08:22
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
08:06
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
08:02
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
08:00
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
07:52
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 20:07:50. #7.13#
SON DAKİKA: TTK'nin 2021-2022 Hesapları Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.