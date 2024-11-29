TTSO\'dan Turizm Değerlendirme Toplantısı

Ekonomi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) 24. Meslek Komitesi üyesi seyahat acentesi temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Tiflis-Trabzon direkt uçuşları, uçaklı turlar, pazarlama ve satış kanalları ile reklam çalışmaları, turizm fuarları ve sektörün diğer talepleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Hindistan, Pakistan, Erbil, Kuzey Afrika gibi yeni destinasyonlardan da direkt uçuşlar için çalıştıklarını belirtti.

Çelebi, konuları bölgesel olarak düşündüklerini vurgulayarak, "Trabzon'u her ulaşımın merkezi yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışma yapmak isteyen herkese yardımcı oluruz. Ayrıca eğlence ve sosyal alternatifleri artırma konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile görüşüyoruz. Amacımız turistlerin Trabzon'da konaklama gün sayısını arttırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tiflis uçuşlarının sağlık turizmi amaçlı başlatıldığını ancak karşılıklı turizm hareketi için de büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Çelebi, "Acentelerimiz için de Tiflis turlarında yararlanabilecekleri önemli bir olanak sağlandı. Turizm sektörümüzün büyük emeklerle oluşturulan bu uçuşa sahip çıkması gerekir." ifadesini kullandı.

Toplantıya, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Meclis Katip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Sorumlusu Mehmet Üçüncüoğlu, Meclis Üyeleri Barış Çuvalcıoğlu ve Ahmet Akyüz, seyahat acenteleri temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.