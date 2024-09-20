TTV, Londra Tasarım Festivali'nde Hatay Projesini Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

TTV, Londra Tasarım Festivali'nde Hatay Projesini Tanıttı

Türkiye Tasarım Vakfı, Londra Tasarım Festivali'nde 'Hatay Yeniden Canlanıyor' projesini sundu.

20.09.2024 13:47
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Türkiye Tasarım Vakfı (TTV), Londra Tasarım Festivali'nde "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesini uluslararası katılımcılara anlattı.

Dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçilerin katıldığı Londra Tasarım Festivali, 14-22 Eylül tarihlerinde düzenleniyor.

TVV, festival kapsamında Victoria & Albert Müzesi'nde gerçekleştirilen Global Design Forum'un partneri oldu.

Ana temaları arasında "sorumlu tasarım", "sağlıklı şehir", "dirençlilik ve onarım" ve "insan ötesi" gibi konular yer alan Global Design Forum'da TVV, "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesini uluslararası katılımcılara anlattı.

TVV Kurucusu ve Mütevelli Heyet Üyesi Mehmet Kalyoncu, ilk panelde "Dayanıklılık ve Onarım: Sorunlara ve Afetlere Karşı Verilen Tepkiler" başlıklı bir sunumla katılımcılarla buluşurken, TVV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci ise "Afet Sonrası Kimliği Korumak: Antakya'nın Yeniden Canlandırılması" başlıklı panelde projeye ilişkin detayları paylaştı.

Demirci, Antakya'nın yeniden canlandırılmasının sadece Türkiye için değil dünya için de önemli olduğunu belirterek,"Dünya birçok farklı kriz içinde. İklim krizi, depremler, orman yangınları, savaşlar yaşıyoruz. Şehirler, nüfusumuzun ve insanlığımızın merkezidir. Kentler sadece binalar ve sokaklardan ibaret değil. Şehirler, kentler birbirimize olan güvenimizin bir sembolü ve tasarım, insanlara iyileştirici bir etki sunuyor." ifadelerini kullandı.

Demirci ayrıca, "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesinin gelecekte benzer afetler karşısında bir model teşkil ettiğini dile getirerek, "Dünyaya bunun mümkün olduğunu anlatmak istiyoruz." dedi.

"Hatay Yeniden Canlanıyor" projesi

TVV açıklamasına göre, Vakıf "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesini 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından Hatay'ın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak modern ve sürdürülebilir bir şehir yaratmak amacıyla gönüllü olarak üstlendi.

Projeyle, Hatay'ın zengin tarihi ve kültürel mirasının geleceğe taşınması ve aynı zamanda şehrin ekonomik ve toplumsal dinamiklerinin canlandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Asi Nehri'nin yeniden kimliklendirilmesi ve Uzun Çarşı'nın tarihi yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik adımlar atılırken, Hatay'ın yeniden bir yaşam ve kültür merkezi olarak konumlandırılması için projeye yerel halk ve ilgili paydaşların aktif katılımı da sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TTV, Londra Tasarım Festivali'nde Hatay Projesini Tanıttı - Son Dakika

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