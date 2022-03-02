TÜBA Başkanı Şeker, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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TÜBA Başkanı Şeker, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

02.03.2022 12:46
TÜBA Başkanı Şeker, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ukrayna'daki gelişmeler konusunda, taraflara ivedilikle barış çağrısında bulunurken, tüm devletleri daha fazla yıkıcı boyutlara ulaşmadan savaşı durdurmaya yönelik sorumluluk almaya davet etti.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ukrayna'daki gelişmeler konusunda, taraflara ivedilikle barış çağrısında bulunurken, tüm devletleri daha fazla yıkıcı boyutlara ulaşmadan savaşı durdurmaya yönelik sorumluluk almaya davet etti.

Şeker, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yazılı açıklamasında, etnik kökenine veya coğrafyasına bakılmaksızın savaşların, tüm canlılar üzerinde uzun süreli yıkıcı etkilere neden olduğuna dikkati çekti.

Başta mücadelenin tarafları olmak üzere savaşların tüm dünyadaki iktisadi, siyasal ve bilimsel yaşamı olumsuz etkilediğini vurgulayan Şeker, "Olumsuz sonuçları yıllar içinde derinleşen savaşlar, sorunları çözmek yerine gelecek nesiller arasında kin ve nefret tohumlarının ekilmesine neden olmaktadır. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler çerçevesinde bugünün dünyasında diplomatik yollar ve iletişim olanakları sorunların çözümünde esas başvuru yöntemi olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, bu noktada akademilere ve bilim insanlarına önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Bilim Konseyi (ISC) ve Tüm Avrupa Akademilerinin (ALLEA) konuya ilişkin açıklamalarında vurgulandığı üzere, savaş dönemleri, bilim insanları ve bilim akademilerinin sorumluluklarını hatırlaması ve sonuçlara ilişkin bilgileri aktarması gereken zamanlardır. TÜBA Akademi Konseyi olarak taraflara ivedilikle barış çağrısında bulunuyor, tüm devletleri daha fazla yıkıcı boyutlara ulaşmadan savaşı durdurmaya yönelik sorumluluk almaya davet ediyoruz."

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Muzaffer Şeker, Ukrayna, Rusya, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA Başkanı Şeker, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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