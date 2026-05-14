TÜBA Ödül Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜBA Ödül Başvuru Süresi Uzatıldı

14.05.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBA Akademi Ödülleri'ne aday gösterme süresi 15 Mayıs-5 Haziran arasında uzatıldı.

Uluslararası Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Akademi Ödülleri'ne başvurular için aday gösterme süreci, 15 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar uzatıldı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, ödüller akademi üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve akademi tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca gösterilen adaylar arasından, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarında veriliyor.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları, üç ödül alanında oluşturulan TÜBA ödül jürilerince, alanında uzman yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendiriliyor. Jürilerin önerileri Akademi Konseyi'ne sunuluyor ve ödül sahipleri konsey tarafından belirleniyor.

Akademi Ödülü Madalyası, beratı ve para ödülünden oluşan TÜBA Akademi Ödülleri'ne, son 3 yılda Türkiye'de uluslararası düzeyde başka bir bilim ödülü almayanlar başvurabiliyor.

Ödüller ortak üretim kültürünü teşvik ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'nin, Türkiye'nin bilim diplomasisi vizyonu açısından önemli bir rol üstlendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2015'ten bu yana, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri ile yalnızca seçkin bilim insanlarını onurlandırmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel iş birliği kapasitesini ve uluslararası akademik görünürlüğünü de güçlendiriyoruz. Türkiye bağlantılı tematik çalışmalar yürüten, ülkemizdeki bilim insanları ve kurumlarla işbirliği geliştiren araştırmacıların ödüllendirilmesi, ortak üretim kültürünü teşvik etmektedir. TÜBA olarak, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve küresel bilim camiasıyla güçlü bağlar kurmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBA Ödül Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:36:53. #7.12#
SON DAKİKA: TÜBA Ödül Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.