Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından hazırlanan Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri kitabı yayımlandı.

Akademiden yapılan yazılı açıklamada, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, kitaba ilişkin değerlendirmede bulundu.

Osmanlının uzun ömürlü olmalarını sağlayan noktalardan birinin de ilme ve ilim insanlarına verdikleri önem olduğuna işaret eden Şeker, "Osmanlı bilim ve eğitim tarihi ile ilgili pek çok eser kaleme alınmış olsa da doğrudan Osmanlı alimlerinin yaşayışlarına temas eden çalışma sayısı kısıtlı kalmıştır. Bu bağlamda Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelik tarafından kaleme alınan bu eserin Osmanlı eğitim tarihini ele alışta yeni bir bakış açısı kazandıracağını inanıyorum." ifadesini kullandı.

Şeker, kitabın tarihi çalışmalar arasında ilmiye sınıfına ait kıyafetlerin eğitim tarihi çerçevesinde ele alınan ilk eser olduğunun altını çizdi.

Eserin Osmanlı eğitim tarihinin farklı alt disiplinlerle geliştirilmesini hedeflediğine dikkati çeken Şeker, böylelikle Osmanlı kıyafet çalışmalarının başlı başına bir araştırma ve çalışma alanına dönüşebileceğini kaydetti.