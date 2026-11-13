TÜBİTAK, COP31'de 3 araştırma merkezi ve 5 enstitüyle AR-GE birikimini sunuyor - Son Dakika
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TÜBİTAK, COP31'de 3 araştırma merkezi ve 5 enstitüyle AR-GE birikimini sunuyor

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TÜBİTAK, Antalya'daki COP31'de iklim bilimi ve yeşil dönüşüm çalışmalarını uluslararası paydaşlara aktarıyor. Kurum, 3 araştırma merkezi, 5 enstitü ve 3 başkanlık birimiyle yapay zeka, kutup araştırmaları ve dijitalleşme konularındaki AR-GE birikimini sergiliyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) çevre, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm alanlarındaki bilimsel araştırmalarını uluslararası paydaşlarla paylaşıyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen küresel iklim zirvesi COP31'e geniş bilimsel araştırmacı kadrosuyla katılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının standında yer alan TÜBİTAK, 3 araştırma merkezi, 5 enstitü ve 3 başkanlık birimiyle yapay zeka, kutup araştırmaları, dijitalleşme ve yeni nesil teknolojiler alanlarındaki AR-GE birikimini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Lider zirveleri, bakanlık düzeyindeki oturumlar ve kritik müzakerelerin gerçekleştirildiği Mavi Alan ile iş dünyası, sivil toplum ve akademisyenlerin buluştuğu Yeşil Alan'da faaliyet gösteren TÜBİTAK, uzman araştırmacılarının sunduğu projelerle iklim bilimine ilişkin birikimini paylaşıyor.

Buna göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), etkinlikte, enerji sistemleri ve yenilenebilir enerji teknolojileri, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir gıda sistemleri, karbon yakalama, kullanma ve depolama, iklim dirençli şehirler ve sürdürülebilir ulaşım, dijitalleşme ve iklim teknolojileri panellerine katkı sunuyor.

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE), Arktik ve Antarktika'daki bilimsel araştırmalar ve uluslararası işbirliklerini ele alıyor. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), raylı sistemlerde çevreci ve sürdürülebilir ulaşım yaklaşımlarını gündeme taşıyor. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), iklim kriziyle mücadelede yeryüzü sistemlerinden ve ileri teknolojilerden yararlanma yollarını aktarıyor.

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE), enerji dönüşümüne yönelik yenilikçi ve bilimsel yaklaşımları tartışmaya açıyor. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), dijital dönüşüm, teknoloji ve açık kaynak kullanımının sürdürülebilirlikle olan bağını inceliyor.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ile Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) yeşil dönüşümü dijital dönüşümle birlikte ele alarak avantajlar ile çevresel etkileri bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyor.

TÜBİTAK'ın çalışmaları, COP31 bünyesindeki bazı oturum ve etkinliklerde de öne çıkıyor.

Buna göre, TÜBİTAK KARE tarafından 17 Kasım'da "Küresel İklim Pusulası: Stratejik Uluslararası İş Birliği ve Kutup Araştırmalarının Geleceği" başlıklı panel, aynı gün TÜBİTAK UZAY ve Küresel Yer Gözlem Grubu (GEO) işbirliğinde, "Yeryüzü Zekasıyla İklim Dayanıklılığının Geliştirilmesi: İnovasyon, Veri ve Eylem" etkinliği yapılacak.

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji" teması öne çıkacak

COP31'in "Bilim, Sanayi ve Teknoloji" temasına ayrılan 16 Kasım'da da TÜBİTAK yönetici ve araştırmacıları tarafından sunumlar yapılacak. Bu kapsamda, Türk Telekom Enerji ve Ulaşım Çadırı'nda "Akıllı Altyapılar: Ulaşımda Dijital Dönüşüm" başlıklı sunum gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı standında da "Entegre CCUS ile Türkiye'de Çimento Sektörünün Karbonsuzlaşmasının Hızlandırılması" konusu ele alınacak.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı da COP31 kapsamında Sıfır Atık Köyü'ne dönüştürülen Antalya'nın Aksu ilçesindeki Solak Mahallesi'nde sürdürülebilir yaşam atölyeleri düzenliyor.

Kaynak: AA
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