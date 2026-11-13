TÜBİTAK destekli makine kepeğin nemini yüzde 12\'ye indirip depolama süresini uzatıyor

Gaziantep'te TÜBİTAK'ın AR-GE desteğiyle geliştirilen buharlı hububat kepek kurutma makinesi, yüksek nem nedeniyle kısa sürede bozulabilen kepeğin depolanarak farklı sektörlerde değerlendirilmesine imkan sağlıyor.

Buğday, arpa, yulaf ve mısır gibi hububatın işlenmesi sırasında ortaya çıkan kepek, nem oranının yüksek olması nedeniyle kısa sürede bozulma riski taşıyor. Geliştirilen makineyle kepeğin nem oranı yaklaşık yüzde 17'den yüzde 12'ye düşürülerek depolama ve taşınma süresi uzatılıyor.

Böylece daha önce kısa sürede bozulma riski nedeniyle değerlendirilmesi güçleşen kepek, gıda, kozmetik ve hayvancılık başta olmak üzere farklı sektörlerde ham madde olarak kullanılabiliyor.

Türkiye'de yaklaşık 10 fabrikanın kullanmaya başladığı makinenin ihracatı da yurt dışından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

"Yüksek nem ürünleri bozuyor"

Makineyi geliştiren firmanın Genel Müdürü Nazmi Yıldız, AA muhabirine, buğday, arpa, yulaf ve mısır gibi ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan kepeğin yüksek nem nedeniyle kısa sürede bozulabildiğini belirtti.

Geliştirdikleri makineyle bu soruna çözüm ürettiklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kepek yaklaşık yüzde 17 nemli olduğu için muhafaza edilmesi zor bir ürün. 3-5 gün içerisinde, bir hafta içerisinde kurutulmazsa veya endüstriye kazandırılmazsa aflatoksin üretebiliyor. Üzerinde küfler meydana gelebiliyor. Kurumayla birlikte betonlaşma dediğimiz taş sertliğine gelebiliyor. Biz bu ürünü yaptıktan sonra kepeğin nemini alarak paketlenmesi, sevkiyatı ve endüstriye kazandırılması açısından çok ciddi bir fayda sağladık."

Makinenin çalışma sistemine ilişkin bilgi veren Yıldız, dışarıdan alınan buharla ısıtılan havanın kepeğin nemini düşürdüğünü anlattı.

Isının ürünle doğrudan temas etmediğini vurgulayan Yıldız, "Ürüne direkt temas etmiyor. Serpantinler vasıtasıyla hava ısıtılıyor, ısınan hava kepeğe çarptırılarak içerisindeki nem alınıyor. Soğutma fanlarıyla da soğutularak yüzeyindeki nemin dışarı atılması sağlanıyor." diye konuştu.

Yıldız, Türkiye'de 10 fabrikada kullanılan makineden Rusya'ya gönderdiklerini, Libya'ya ise sevkiyat hazırlığında olduklarını anlattı.

"Ekonomilere artı katma değer sağlanmış olacak"

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı Zeki Demirtaşoğlu da geliştirilen makinenin hububat kepeğinin değerlendirilmesi ve uluslararası ticarete konu edilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kepeğin farklı ülkelere ulaştırılabilmesi için nem oranının düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Demirtaşoğlu, kurutma işlemiyle küf ve mikrobiyel faaliyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Demirtaşoğlu, "Artık bu ürünü kurutup depolama şansı var. Gemiyle bir iki aylık seyir seferi sonrasında başka ülkelere ulaştırma şansı da oldu. Dolayısıyla bu ürünler çöpe gitmeyecek, ekonomilere artı katma değer sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.