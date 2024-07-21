TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa Uludağ'da Gerçekleşecek - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa Uludağ'da Gerçekleşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin, 26'ncı senesinde bilimle toplumu buluşturmaya devam ettiğini bildirerek, etkinliğin 9-11 Ağustos tarihlerinde Bursa Uludağ'da gerçekleşeceğini duyurdu. Etkinlik kapsamında atölye çalışmaları, seminerler, yarışmalar ve gök bilimle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Katılımcılar, uzman astronomlar eşliğinde gökyüzünü gözlemleyecek ve farklı konularda sunumlar dinleyecek.

21.07.2024 13:27
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin, 26'ncı senesinde bilimle toplumu buluşturmaya devam ettiğini bildirerek, "Her yaştan binlerce gökyüzü meraklısını bir araya getiren bu dev etkinlik, 9-11 Ağustos tarihlerinde Bursa Uludağ'da gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Gözümüz yeniden göklerde!" ifadesiyle başlayan Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin, 26'ncı senesinde bilimle toplumu buluşturmaya devam ettiğini aktardı.

Kacır, her yaştan binlerce gökyüzü meraklısını bir araya getiren dev etkinliğin, 9-11 Ağustos tarihlerinde Bursa Uludağ'da gerçekleşeceğini belirterek, " Türkiye'nin dört bir yanından gökyüzüne gönül vermiş, bilim ve keşif sevdalılarını bu heyecan verici buluşmada bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik için başvurular başladı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinliği için başvuruların başladığı bildirildi.

Başvuruların 25 Temmuz'a kadar devam edeceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilim Teknik Dergisi tarafından ilk kez 1998'de Antalya Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Astronomi meraklıları, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Etkinliğe katılacaklar, Türkiye'nin dört bir yanından başvuran binlerce kişi arasından kurayla belirlenecek."

Etkinlik kapsamında atölye çalışmaları yapılacak

Açıklamada, Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinliğe her yıl astronomi meraklılarının büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekilerek, her yaş grubuna açık etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar ve gök bilimle ilgili birçok faaliyetin düzenleneceği belirtildi.

Açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, teleskopla gözlemler ile deneyler gibi farklı etkinliklerin de gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katılımcılar, bu etkinliklere yanlarında getirdikleri fotoğraf makinesi, teleskop, kamera ve dizüstü bilgisayar gibi ekipmanlarıyla katılabilecek. Gece ise katılımcılar çıplak gözle binlerce yıldızın görülebildiği gökyüzü altında uzman astronomlar ve profesyonel teleskoplar eşliğinde gökyüzünü gözlemleyecek, yıldızları, galaksileri ve nebulaları tanıyacak. Etkinlik boyunca bilim insanları, öte gezegenler, uydu teknolojileri, ay misyonu ve roket çalışmaları, yere yakın geçiş yapan asteroitler ile yıldız örtülmeleri gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapılacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa Uludağ'da Gerçekleşecek - Son Dakika

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