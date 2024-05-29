TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

TÜBİTAK'ın düzenlediği Lise Öğrencileri ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerin bugünün ve geleceğin sorunlarına çözüm bulduklarını vurgulayarak, gençlerin bilim ve teknoloji yıldızları olduğunu belirtti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

29.05.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerin bugünün ve geleceğin sorunlarına, ülke ve insanlık için şimdiden çözüm bulduklarını belirterek, "Ne kadar zorluk olursa olsun, bizim gençliğimiz, öğrencilerimiz, bilim ve teknoloji yıldızlarımız var." dedi.

TÜBİTAK'ın 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla ATO Congresium'da yapıldı.

Mandal, buradaki konuşmasında, çocukların insanlığın sorunları için çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirerek yarışmaya katıldıklarını söyledi.

Bugün İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Mandal, "Dolayısıyla geleceği inşa edecek, fethedecek olan gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz bilim ve teknoloji yıldızlarımız buradalar. Nasıl ki Fatih İstanbul'u fethettiyse bu çocuklarımız da sadece ülkemiz için değil insanlık için 'Biz varız.' diyorlar, insanlık için çözüm noktasının bilim ve teknolojiyle olduğuna inanıyorlar. 'Biz farklıyız' derken farklılıklarını bilim ve teknolojiyle ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı.

Mandal, geleceğe dair birçok olumsuzluk senaryosu çizilebileceğini, iklim değişikliğinin yanı sıra gıda ve su arz güvenliği, doğal afetler ve bunların beraberinde getirdiği toplumsal güçlüklerin bunların arasında yer aldığını dile getirdi.

Bu noktada kendi yaş grubundaki araştırmacı ve bilim insanlarından çok gençlere güvendiklerini vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"Çünkü bizim deneyimlediğimiz çözümler, bugünün ve geleceğin sorunlarına çözüm üretmekte yeterli olmayabilir ama sizlerin projeleri gerçekten heyecan verici. Ortaokul öğrencilerimiz 10 alanda, lise öğrencilerimiz 12 alanda proje geliştiriyor. Öğrencilerimiz, bugünün ve geleceğin sorunlarına, ülkemiz ve insanlık için şimdiden çözüm oluşturuyor. Ne kadar zorluk olursa olsun bizim gençliğimiz, öğrencilerimiz, bilim ve teknoloji yıldızlarımız var."

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Biyoloji, teknoloji tasarım, matematik, değerler eğitimi, fizik, coğrafya, psikoloji, tarih, Türkçe, yazılım, sosyoloji ve kimya alanında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kacır ve Tekin ile Mandal'ın elinden aldı.

Final yarışması kapsamında yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda söz konusu alanlarda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü verildi.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 12'si birincilik, 24'ü ikincilik, 36'sı üçüncülük ve 36'sı teşvik ödülü olmak üzere toplam 108 proje ödüllendirildi.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda da 10'u birincilik, 20'si ikincilik, 30'u üçüncülük ve 30'u teşvik ödülü olmak üzere toplam 90 proje ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Hasan Mandal, Yusuf Tekin, Tübitak, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:26:09. #1.11#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Öğrenci Projeleri Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement