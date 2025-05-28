TÜBİTAK Öğrencilere Yeni Fikirler İçin Tavsiyelerde Bulundu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK'ın proje yarışmalarına katılan öğrencilere, "Yeni fikirlere açık olun, önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirin, problemlerden kaçmayın, onlarla yüzleşin." tavsiyesinde bulundu.

TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, lise ve ortaokul düzeyinde 12 bölgede yarışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Yarışmaların, lise düzeyinde 12, ortaokul düzeyinde de 10 alanda yapıldığını aktaran Aydın, öğrencilerin bu aşamaya önemli süreçlerden geçerek, fikirlerini projelere dönüştürerek geldiğini söyledi.

Aydın, bu süreçte öğrencilerin kendini daha iyi tanıma imkanı da yakaladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki içinizde keşfedilmeyi bekleyen nice yetenekler var. Yeni fikirlere açık olun, önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirin, problemlerden kaçmayın, onlarla yüzleşin. Denemekten korkmayın, başaramamak sizi asla yıldırmasın, asla vazgeçmeyin. Azimle çalışın, gayret edin. Yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı ve kendinize güveniniz hiç eksik olmasın. Bu süreçte her aşamada TÜBİTAK olarak elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalıştık. Yolumuz daha çok kesişecek. Sizlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Yarışmaya binlerce öğrenci başvurdu

Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması kapsamında 37 bin 206 öğrencinin 22 bin 586 proje başvurusu alındı. Bölge birinciliği ödülü alan 59 ilden, 160 okuldan, 216 proje sahibi, 222'si erkek ve 242'si kız olmak üzere 464 öğrenci ve 216 öğretmen, yarışmanın final sergisine ve ödül törenine katılmaya hak kazandı.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması kapsamında da 20 bin 726 öğrencinin 13 bin 918 proje başvurusu alındı. Bölge birinciliği ödülü alan 60 ilden 143 okuldan 180 proje sahibi 185'i erkek ve 199'u kız öğrenci olmak üzere 384 öğrenci ve 180 öğretmen, yarışmanın final sergisine ve ödül törenine katılma hakkı elde etti.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 12 birincilik, 24 ikincilik, 36 üçüncülük ve 36 teşvik ödülü olmak üzere 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda da 10 birincilik, 20 ikincilik, 30 üçüncülük ve 30 teşvik olmak üzere 90 projeye ödül verildi.

Öğrenciler, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Dereceye girenlere çeşitli avantajlar sağlanacak

Öte yandan, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere para ödülü yanında çeşitli avantajlar da sağlanıyor. Jüri değerlendirmesi sonrasında ulusal düzeyde dereceye giren lise öğrencileri, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl bir defaya mahsus olmak üzere "ek katsayı" uygulamasından yararlandırılıyor. Yarışma sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için ilk 25 bine giren öğrenciler, "TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programı"ndan faydalandırılıyor.

Yine derece alan projeler için "patent" desteği veriliyor. Ulusal düzeyde derece alan lise projeleri arasından seçim yapılarak Türkiye'yi temsilen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması ile AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'na katılacak projeler belirleniyor.

Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler, derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda "üniversiteye sınavsız geçiş hakkı" kazanıyor.

Dereceye giren öğrenciler "Genç STAR", öğretmenler de "STAR Öğretmen" programından faydalanarak devam eden projelerde araştırmacı olarak yer alma fırsatı buluyor.