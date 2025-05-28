TÜBİTAK Öğrencilere Yeni Fikirler İçin Tavsiyelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜBİTAK Öğrencilere Yeni Fikirler İçin Tavsiyelerde Bulundu

28.05.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK Başkanı Aydın, öğrencilere fırsatları değerlendirmeleri ve sorunlarla yüzleşmeleri için tavsiyelerde bulundu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK'ın proje yarışmalarına katılan öğrencilere, "Yeni fikirlere açık olun, önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirin, problemlerden kaçmayın, onlarla yüzleşin." tavsiyesinde bulundu.

TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, lise ve ortaokul düzeyinde 12 bölgede yarışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Yarışmaların, lise düzeyinde 12, ortaokul düzeyinde de 10 alanda yapıldığını aktaran Aydın, öğrencilerin bu aşamaya önemli süreçlerden geçerek, fikirlerini projelere dönüştürerek geldiğini söyledi.

Aydın, bu süreçte öğrencilerin kendini daha iyi tanıma imkanı da yakaladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki içinizde keşfedilmeyi bekleyen nice yetenekler var. Yeni fikirlere açık olun, önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirin, problemlerden kaçmayın, onlarla yüzleşin. Denemekten korkmayın, başaramamak sizi asla yıldırmasın, asla vazgeçmeyin. Azimle çalışın, gayret edin. Yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı ve kendinize güveniniz hiç eksik olmasın. Bu süreçte her aşamada TÜBİTAK olarak elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalıştık. Yolumuz daha çok kesişecek. Sizlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Yarışmaya binlerce öğrenci başvurdu

Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması kapsamında 37 bin 206 öğrencinin 22 bin 586 proje başvurusu alındı. Bölge birinciliği ödülü alan 59 ilden, 160 okuldan, 216 proje sahibi, 222'si erkek ve 242'si kız olmak üzere 464 öğrenci ve 216 öğretmen, yarışmanın final sergisine ve ödül törenine katılmaya hak kazandı.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması kapsamında da 20 bin 726 öğrencinin 13 bin 918 proje başvurusu alındı. Bölge birinciliği ödülü alan 60 ilden 143 okuldan 180 proje sahibi 185'i erkek ve 199'u kız öğrenci olmak üzere 384 öğrenci ve 180 öğretmen, yarışmanın final sergisine ve ödül törenine katılma hakkı elde etti.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 12 birincilik, 24 ikincilik, 36 üçüncülük ve 36 teşvik ödülü olmak üzere 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda da 10 birincilik, 20 ikincilik, 30 üçüncülük ve 30 teşvik olmak üzere 90 projeye ödül verildi.

Öğrenciler, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Dereceye girenlere çeşitli avantajlar sağlanacak

Öte yandan, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere para ödülü yanında çeşitli avantajlar da sağlanıyor. Jüri değerlendirmesi sonrasında ulusal düzeyde dereceye giren lise öğrencileri, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl bir defaya mahsus olmak üzere "ek katsayı" uygulamasından yararlandırılıyor. Yarışma sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için ilk 25 bine giren öğrenciler, "TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programı"ndan faydalandırılıyor.

Yine derece alan projeler için "patent" desteği veriliyor. Ulusal düzeyde derece alan lise projeleri arasından seçim yapılarak Türkiye'yi temsilen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması ile AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'na katılacak projeler belirleniyor.

Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler, derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda "üniversiteye sınavsız geçiş hakkı" kazanıyor.

Dereceye giren öğrenciler "Genç STAR", öğretmenler de "STAR Öğretmen" programından faydalanarak devam eden projelerde araştırmacı olarak yer alma fırsatı buluyor.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Orhan Aydın, Teknoloji, Ekonomi, Tübitak, Eğitim, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK Öğrencilere Yeni Fikirler İçin Tavsiyelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:35:58. #7.13#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Öğrencilere Yeni Fikirler İçin Tavsiyelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.