TÜBİTAK, popüler bilim dergilerinin bayilerce satışına ilişkin ihale açtı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ile Meraklı Minik dergilerinin 2022 yılında bayilerce okura ulaştırılması için satış ihalesi açtı.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, popüler bilim dergilerinin bayilerce okuyucuya ulaştırılması amacıyla açılan ihale, bu dergilerin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 döneminde 12 ay satışını kapsıyor.

İsteklilere, aylık 24 bin Bilim ve Teknik, 42 bin Meraklı Minik ve 60 bin Bilim Çocuk dergisi verilecek.

Katılımcılar, ihale dokümanını TÜBİTAK'ın Ankara- Kavaklıdere'deki Satın Alma Müdürlüğünden 100 lira karşılığında temin edebilecek. İhale 27 Aralık saat 10.30'da aynı adreste yapılacak.

Geçici teminat bedeli alınmayacak ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.