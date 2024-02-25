TÜBİTAK ve ASO, KOBİ\'lerin yeşil dönüşümü için işbirliği yapacak

Ekonomi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ankara Sanayi Odası (ASO), KOBİ'lerin yeşil dönüşümünde teknik destek ve danışmanlık için işbirliğine gidecek.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı'nın "çözüm ortağı" oldu.

Bu kapsamda, ASO, KOBİ'lere yeşil dönüşüme uyum süreci analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımlarını içeren danışmanlık desteği sağlayacak.

KOBİ'lerin alacağı hizmetin maliyetinin yüzde 90'ı hibe olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, Odanın, Ankara'daki KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecindeki yol haritalarını belirleyerek proje başvurularını yönlendirmek üzere köprü rolü üstleneceğini bildirdi.

"KOBİ'lerimiz yüksek miktarda finansmana ulaşacak"

Ardıç, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla yaşanan köklü değişimin, firmalara, çevreyi koruma sorumluluğu yüklerken maddi yükümlülükler de getireceğine dikkati çekerek, "Firmalarımızın sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü odağına alan bir yaklaşımı benimsemesi, uluslararası rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi adına kritik derecede önemlidir. ASO olarak, gerekli hazırlığı yapabilmeleri için çözüm ortağı rolümüzle firmalarımızın yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil dönüşüm odağında firmalara sağlanacak bu tür hizmetlerin ihracatçı ve rekabetçi Türkiye sanayisinin gelişmesi için önemli olduğunu vurgulayan Ardıç, şunları kaydetti:

"Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında birlikte çalışarak firmaları yönlendirmeye devam edeceğiz. Bu destekle yeşil ve inovatif teknolojiler için danışmanlık, kapasite ve durum analizi, yol haritası ve proje hazırlamada KOBİ'lere hizmet sağlayacağız. Bu projelerle KOBİ'lerimiz, TÜBİTAK ve KOSGEB'den yüksek miktarda finansman desteklerine ulaşacaklar."