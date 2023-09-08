Tüccarın 3 TL teklifine tepki gösteren çiftçi limon ağacını söktü - Son Dakika

Tüccarın 3 TL teklifine tepki gösteren çiftçi limon ağacını söktü

Tüccarın 3 TL teklifine tepki gösteren çiftçi limon ağacını söktü
Son Güncelleme: 08.09.2023 19:55

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tüccarın tarlada limona 3 TL değer biçmesine kızan çiftçi ağaç sökerek tepki gösterdi. Çiftçi, sosyal medyada paylaştığı videoda tüccarın teklifine karşı çıkarak emek verdiği limon ağacını odun yapacağını belirtti.

Tüccar "3 TL'den alırım" deyince tepki gösteren çiftçi, limon ağacını söktü

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tüccarın tarlada limona 3 TL değer biçmesine kızan çiftçi ağaç sökerek tepki gösterdi.

Bereketli topraklarıyla birçok meyve ve sebze yetişen Hatay'da narenciye hasadı başladı. Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde çiftçiler aylardır verdikleri emeğin karşılığında hasada başladı. Bölgede çiftçilik yapan Doğan Atılgan, tüccarın 3 TL'lik teklifi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Atılgan, 4 yıldır emek verdiği ağaçlarını tüccara 'size yar etmem' diyerek söktü ve bu anları sosyal medyada paylaştı.

Doğan Atılgan, limonunu 3 TL'lik teklife satacağına odun yapacağını ifade ederek "Ben bu limonları 4 senedir yetiştiriyorum. Tüccar getirdim, dalında 3 liraya verirsen alırım. Utanmaz herif hiç yüzü kızarmadan 3 lira teklif ediyor. Ona vereceğime 3 liraya odun yapar kullanırım. Limonun güzelliğine bak yıllardır emek veriyorum, 3 Lira para biçiyor ona vereceğime söker odun yaparım daha iyi. Ona da yar etmem" dedi.

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, Sosyal Medya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüccarın 3 TL teklifine tepki gösteren çiftçi limon ağacını söktü - Son Dakika


Son Dakika
20:23 Musk'ın, Ukrayna'nın denizaltı dronlarıyla Rus filosuna düzenleyeceği saldırıyı engellediği ortaya çıktı
19:57 Kartal'da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgara kapılıp etrafa saçıldı! O anlar kamerada
19:54 TFF Başkanı Büyükekşi: ''Bizim Çocuklar'' sloganı değişecek
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 için Hindistan'da! Zirvenin öncelikli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak
19:25 Yoğurt şirketinin verdiği iş ilanı ortalığı karıştırdı! ''Hayalet yazar'' için yıllık 7 milyon liradan fazla ödeyecekler
19:03 Finale çıkamadılar! ABD, FIBA Dünya Kupası'nda yine yıkımı yaşadı
18:58 Yasak aşk iddiası! Hastaneyi basıp eşiyle birlikte çalışan temizlik görevlisini defalarca bıçakladı
18:47 Çin'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 16 farklı işte çalışan kadın, hiç işe gitmeden 3 yılda 7 milyon dolar kazandı
18:26 TFF Başkanı Büyükekşi: Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da olabilir
17:54 Hastasına bakmayıp gözüne yumruk atan doktorla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 20:45:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tüccarın 3 TL teklifine tepki gösteren çiftçi limon ağacını söktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement