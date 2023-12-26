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TÜDER Genel Başkanı: Para puanlarınızı kullanmayı unutmayın - Son Dakika
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TÜDER Genel Başkanı: Para puanlarınızı kullanmayı unutmayın

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicilere, 'para puan'larının kullanım süresinin yıl sonunda dolabileceğini hatırlattı, bunları kullanırken ihtiyacın üzerinde alışveriş yapmamaları uyarısında bulundu. Küçük, para puan kullanılırken ihtiyaç olmayan ürünlerin alınmaması ya da ihtiyacın üzerinde alışveriş yapılmaması gerektiğini ifade etti.

TÜDER Genel Başkanı: Para puanlarınızı kullanmayı unutmayın
26.12.2023 - 11:41,
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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicilere, "para puan"larının kullanım süresinin yıl sonunda dolabileceğini hatırlattı, bunları kullanırken ihtiyacın üzerinde alışveriş yapmamaları uyarısında bulundu.

Her geçen gün artan kredi kartı kullanımı ve mobil alışverişte yaşanan hızlı büyüme, tüketiciye cazip fırsat ve kampanyalar sunmak için şirketleri harekete geçiriyor. Hediye, indirim gibi avantajların yanı sıra en fazla sunulan ayrıcalıklardan biri olarak para puan öne çıkıyor.

TÜDER Genel Başkanı Küçük, yıl sonu yaklaşırken kredi kartı ve firma kartlarında biriken para puanlar konusunda tüketicileri uyardı.

Kredi kartlarında iki tür para puan biriktiğini belirten Küçük, şunları söyledi:

"Biri normal alışveriş yaptığınızda biriken para puanlar, biri de bankaların başta akaryakıt olmak üzere başka firmalarla yaptıkları işbirliklerinden doğan puanlar. Çoğunlukla bu ikincisinin kullanımı süreli. Yıl sonu yaklaştığında para puanlara dikkat etmek gerekiyor, süresi bitebilir, bir sonraki yıla devrolmayabilir. Bankaların normal alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarında ise daha önce bazı bankalar, yıl sonunda sona erdiğini, büyük bir kısmı ise devredildiğini söylemişti. Yine de yıl sonu münasebetiyle kredi kartlarımızda biriken para puanlar varsa ihtiyaçlarımıza uygun mal ve hizmet alımlarında kullanmalıyız. Bunların dışında firmaların 'sadakat kart'ta ya da mobil alışverişlerde biriken puanları var, yıl sona ermeden bunları kullanmakta yarar var. "

Küçük, para puan kullanılırken ihtiyaç olmayan ürünlerin alınmaması ya da ihtiyacın üzerinde alışveriş yapılmaması gerektiğini ifade etti.

THY'nin yaptığı gibi firmalar ve bankaların da puan ve geçerlilik süresi konusunda tüketiciyi bilgilendirecek SMS ve mailleri göndermelerinin yerinde olacağını dile getiren Küçük, bu konuda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu belirtti. Küçük, "Para puanların kullanılması konusunda düzenleme yapılması çok iyi olur, burada herhangi bir düzenleme yok. Para puanlar günlük hayatın ayrılmaz parçası oldu. Kullanımı, süresi, müşterilerin bilgilendirilmesi konusunda da bir düzenleme ve yönetmeliğe ihtiyaç var. " diye konuştu.

Kaynak: AA
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Levent Küçük, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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