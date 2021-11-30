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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Destekler hayvan sayısını, Islah Projeleri de et ve süt verimi artırdı" - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Destekler hayvan sayısını, Islah Projeleri de et ve süt verimi artırdı"

30.11.2021 09:53
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Destekler hayvan sayısını, Islah Projeleri de et ve süt verimi artırdı"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, uygulanmakta olan ıslah projelerine ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, uygulanmakta olan ıslah projelerine ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Çelik, bir yandan desteklemelerle küçükbaş hayvan sayısının arttığını diğer yandan da uygulanan ıslah projeleriyle et ve süt veriminde belirgin artışlar kaydedildiğini söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, küçükbaş hayvancılıkta geçmişten bugüne gelindiğinde özellikle de 2006 yılı sonrasında büyük gelişmeler kaydedildiğini ifade ederek, "Şunu özellikle belirtmek isterim ki son yıllarda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlığımızın küçükbaş hayvancılık üzerindeki hassasiyeti, mevcut sorunların çözümü konusundaki çabaları ve Merkez birliğimiz koordinatörlüğünde 80 il birliğimiz ile ülkemiz koyun ve keçiciliğinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar, küçükbaş hayvancılık sektörüne olumlu yansımıştır" dedi.

Genel Başkan Çelik, desteklemelerin küçükbaş hayvan sayını artırdığını bunun yanında ıslah projelerinin de et ve süt verimini artırdığına dikkat çekerek, "Küçükbaş hayvancılığımız 2006 yılından bu yana ilk defa destekleme kapsamına alınmak suretiyle çeşitli kalemlerle desteklenmektedir. Bunun sonucunda küçükbaş hayvan varlığımız yıllar itibariyle artarak bugün 55 milyon seviyesine ulaşmış ve bu haliyle Avrupa birinciliğini korumaktadır. Diğer taraftan 2005 yılında başlatılan "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" 2005-2010 yıllarını kapsayan birinci 5 yıllık dönemde, 12 ırk ve tipte 13 ilimizde uygulamaya konulmuştur. Görülen yaygın etkisi, çalışılan tüm popülasyonlarda somut ilerlemeler kaydedilmesi sonucu Projenin bugün gelinen noktada, 21 koyun ve 6 keçi ırkında 55 ilimizde 167 alt proje ile 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvanla başarıyla yürütülmektedir. Proje dahilindeki ırklarımızın üzerinde çalışılan verimlerinde gözle görülür artışları sahada memnuniyetle izliyoruz. Bu manada Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin şahsında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürlüğüne, Üniversitelerde projelerimize katkı veren akademisyenlerimize, birlik başkanlarımıza ve Proje teknik elemanlarına şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyorum " dedi.

Genel Başkan Çelik, ıslah çalışmalarında nihai hedefin hayvanlara safkan damızlık ırk belgesi vermek olduğunun altını çizerek, "Yetiştiricilerimiz, genel olarak koyundan keçiden gelecek geliri düşünmekte, ırkların korunması ve saf yetiştirme gibi amaçları ikinci, üçüncü planda tutmaktadır. Bunun sonucunda bazı bölgelerde sürülerin karışık yapıda, farklı ırklardan ya da bu ırkların sistemsiz melezlenmesi sonucu oluşan tiplerden oluştuğu görülmektedir. Bu kontrolsüz melezlemeler sonucunda saf ırklarımızın ya da uzun çalışmalar sonucu oluşturulan melezlerin giderek azaldığı bilinmektedir. Bizim öncelikli hedefimiz ıslah çalışmalarını belli bir noktaya getirerek safkan damızlık ırk belgesi vermek olacaktır. Bu anlamda sahip olduğumuz ırkların korunması ve verimlerinin geliştirilmesi de daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinin en önemli görevlerinden birisinin hayvan ıslahı çalışmaları olduğunu belirten Çelik, "Küçükbaş hayvan ırklarımızın ıslahı bakımından model ve alt yapı özelliği taşıyan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı projelerini fazlasıyla önemsiyoruz. TAGEM, Üniversitelerimiz ve Birliklerimiz paydaşlığında yürütülen bu projeler ülkemiz genelinde başarıyla devam ederken diğer taraftan Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol çerçevesinde de Soykütüğü Yürütme projelerimiz devam etmektedir. Islah çalışmaları uzun soluklu çalışmalar olduğu için ileriki dönemlerde daha güzel sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum. Dolayısıyla 2022 yılının ıslah projelerinde hamle yılı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Destekler hayvan sayısını, Islah Projeleri de et ve süt verimi artırdı
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Destekler hayvan sayısını, Islah Projeleri de et ve süt verimi artırdı

Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Destekler hayvan sayısını, Islah Projeleri de et ve süt verimi artırdı' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Destekler hayvan sayısını, Islah Projeleri de et ve süt verimi artırdı" - Son Dakika
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