TÜGİAD Başkanı Yıldırım, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜGİAD Başkanı Yıldırım, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gürkan Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçti.

14.01.2025 15:46
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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gürkan Yıldırım, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Yıldırım, "Ülkemizin milli kuruluşu Anadolu Ajansı, kurulduğu günden bu yara insanımız için dünyaya bir pencere açıyor. Çok zorlu şartlara rağmen dünya genelinde yaşanan olayları bizlere ulaştırmak için cansiparane çalışan tüm gazeteci arkadaşlara şahsım ve TÜGİAD adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un objektifine yansıyan Antarktika'da iklim değişikliği sonucu buzulların erimesini anlatan "Parçalı buzlu" fotoğrafı seçen Gürkan Yıldırım, fotoğrafın doğal güzelliğin yanı sıra; insanlığı gelecekte bekleyen en büyük tehlikelerden birisi olan küresel ısınmanın sonuçları konusunda uyarı niteliğini de taşıması açısından önemli olduğunu söyledi.

"Haber" kategorisinde; ABD Kongresi'nde Senato Dış İlişkiler Komitesi toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuşması esnasında Celal Güneş'in çektiği "Protesto" başlıklı fotoğrafa oy veren Yıldırım, bir protestocunun elindeki "Savaş Suçlusu (War Criminal)" yazılı dövizleri gösteren fotoğrafı çok anlamlı bulduğunu, yaşanan insanlık suçuna karşı tüm insanlığın tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, "Spor" kategorisinde, Oğuz Yeter'in objektifinden milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini yansıtan fotoğrafı tercih etti.

??????? Gürkan Yıldırım, Günlük Hayat kategorisinde ise tercihini İsa Terli'nin objektifinden yansıyan "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Yıldırım, İstanbul'un en eski eserlerinden olan Galata Kulesi ile en yeni yapılarından olan Büyük Çamlıca Camii'ni ay ışığı altında buluşturan fotoğrafın, İstanbul'un neden dünyanın en harika şehirlerinin başında geldiğini göstergelerinden birisi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Başkanı Yıldırım, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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