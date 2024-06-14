TÜİK, 2023 Nüfus ve Eğitim İstatistiklerini Coğrafi İstatistik Portalı'nda Paylaştı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK, 2023 Nüfus ve Eğitim İstatistiklerini Coğrafi İstatistik Portalı'nda Paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin 'Nüfus ve Eğitim İstatistikleri'ni Coğrafi İstatistik Portalı'nda kullanıcıların hizmetine sundu. TÜİK, Avrupa Birliği standartlarına uygun coğrafi bilgi sistemleri altyapısı kullanarak 1 kilometrekarelik alanlarda nüfus istatistiklerini üretmeye başladı. Bu bilgiler, 'https://cip.tuik.gov.tr/' adresinde paylaşıldı.

14.06.2024 12:23
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Nüfus ve Eğitim İstatistikleri"nin Coğrafi İstatistik Portalı'nda kullanıcıların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

TÜİK'ten yapılan duyuruda, Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'nin işlevsel hale gelmesiyle Kurum tarafından Avrupa Birliği standartlarına uygun coğrafi bilgi sistemleri altyapısı kullanılarak 1 kilometrelik alan olarak tanımlanan "grid" detayında nüfus istatistiklerinin üretilmeye başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her bir kare alan 1 kilometrekare (grid) olup, bu ayrımda toplam nüfus, kadın-erkek oranı, yaş kırılımı, okuryazarlık oranı ve ortalama eğitim süresi gibi bilgiler paylaşıma açılmıştır. 2023 yılı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte grid düzeyinde 'Nüfus ve Eğitim İstatistikleri'nin 2023 yılı bilgileri 'https://cip.tuik.gov.tr/' Coğrafi İstatistik Portalı'nda kullanıcıların hizmetine sunulmuştur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK, 2023 Nüfus ve Eğitim İstatistiklerini Coğrafi İstatistik Portalı'nda Paylaştı - Son Dakika

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