TÜİK 2025 genel devlet açığını 600 milyar 427 milyon TL olarak tahmin etti - Son Dakika
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TÜİK 2025 genel devlet açığını 600 milyar 427 milyon TL olarak tahmin etti

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TÜİK'in 2025 Devlet Hesapları verisine göre genel devlet açığı 600 milyar 427 milyon TL olarak tahmin edildi; açığın GSYH'ye oranı yüzde 3,4'ten yüzde 0,9'a düştü. Merkezi devlet açık verirken mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları fazla verdi.

Genel devlet açığı 2025 yılında 600 milyar 427 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 3,4 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 0,9'a düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Devlet Hesapları verisini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığı 2025 yılında 600 milyar 427 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 3,4 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 0,9'a düştü. Merkezi devlet alt sektörü 2025 yılında açık verirken mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2025 yılında yüzde 23,7'ye yükseldi.

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2025 yılında yüzde 34,8 oldu

Genel devlet toplam gelirleri 21 trilyon 429 milyar 677 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,9'a yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2025 yılında 22 trilyon 30 milyar 104 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 34,8'e düştü.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2025 yılında 17 trilyon 4 milyar 170 milyon TL'ye yükseldi

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2024 yılında yüzde 46,6 iken 2025 yılında yüzde 44,5'e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 28,3'e yükselirken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 27,1'e düştü. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,1 olarak aynı kaldı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiFinansSon Dakika

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