Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret Endeksleri haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi yüzde 0,6, ihracat miktar endeksi ise yüzde 8 azaldı.

TÜİK'in açıkladığı Dış Ticaret Endeksleri haziran ayı verilerine göre ihracat birim değer endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 1,6 arttı, imalat sanayinde yüzde 1,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,2 azaldı, ham maddelerde yüzde 5,7 arttı, yakıtlarda yüzde 20,6 arttı, imalat sanayinde yüzde 9,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1,4 arttı

İthalat birim değer endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 8,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,7 azaldı, imalat sanayinde yüzde 1,3 azaldı.

İthalat miktar endeksi %5,7 azaldı

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3 azaldı, ham maddelerde yüzde 0,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 3,1 azaldı, imalat sanayinde yüzde 0,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Mayıs ayında 158,7 iken 2024 Haziran ayında yüzde 3,0 oranında azalarak 153,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Haziran ayında 158,9 iken 2024 yılı Haziran ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 155,4 oldu.