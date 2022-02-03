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TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok - Son Dakika

TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok

03.02.2022 12:33

TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. Kira bedeli ve faturaların yer aldığı konut harcamalarının sepetteki oranı yüzde 15.36'dan yüzde 14.11'e düşürüldü. Ayrıca sepete yeni ürün eklenmediği belirtilirken; mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.

Enflasyon sepetinde ürün sepeti ve ağırlıkları güncellendi. Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirlerarası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi ve yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti.

İNTERNET FİYATLARI DA HESAPLAMADA KULLANILACAK

TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasında kullanacak.

SEPETE GİREN YENİ ÜRÜN YOK

Yeni düzenlemeye göre bu yıl sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı. Enflasyon ocak ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 48,69'a yükseldi.

YORUMLAR (1)
  • İsmail: Enflasyonu düşük göstermek için her türlü hokkabazlıgı yapiyorlar. Böylece maaşlara az zam yapıyorlar. Cevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Otomobil, Sigara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok - Son Dakika
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