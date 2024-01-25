TÜİK: Hizmet ve inşaat sektöründe güven endeksi arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 4, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttığını, perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.