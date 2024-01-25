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TÜİK: Hizmet ve inşaat sektöründe güven endeksi arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı - Son Dakika
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TÜİK: Hizmet ve inşaat sektöründe güven endeksi arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin güven endeksi verilerini açıkladı. Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 3,3 artış kaydedildi. Perakende ticaret sektöründe ise güven endeksi yüzde 1 azaldı.

TÜİK: Hizmet ve inşaat sektöründe güven endeksi arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı
25.01.2024 - 10:27,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 4, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttığını, perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi TÜİK: Hizmet ve inşaat sektöründe güven endeksi arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı - Son Dakika


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