TÜİK Kasım 2024 Güven Endeksini Açıkladı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 2,9 azaldığını, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,9 oranında azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.