TÜİK: Kasım Dış Ticaret Haddi 84,9 Değerine Düştü

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak 84,9 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5 arttı, yakıtlarda yüzde 10,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 arttı. İhracat miktar endeksi ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTTI

İthalat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2 arttı, yakıtlarda yüzde 1,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 arttı. İthalat miktar endeksi ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1 arttı, yakıtlarda yüzde 10,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Ekim ayında 146 iken 2024 Kasım ayında yüzde 3,5 oranında artarak 151,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Kasım ayında 156,9 iken 2024 yılı Kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 156,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ekim ayında 125,1 iken 2024 Kasım ayında yüzde 0,9 oranında artarak 126,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı kasım ayında 122,1 iken 2024 yılı kasım ayında yüzde 2,7 oranında artarak 125,5 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı kasım ayında 86,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,6 puan azalarak, 2024 yılı kasım ayında 84,9 oldu.