TÜİK: Şubat\'ta Sanayi Üretimi Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,2; aylık yüzde 2,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı. Şubat ayında sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,6 azaldı.