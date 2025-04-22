TÜİK'ten Nisan Ayı Tüketici Güven Endeksi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi nisan ayında yüzde 83,9 oldu.

TÜİK, nisan ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında 85,9 iken nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.