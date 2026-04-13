TÜİK: Ticaret Hacmi Şubat'ta Yüzde 4 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ticaret Satış Hacim Endeksi Şubat 2026 verilerine göre, ticaret satış hacmi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 arttı.

TÜİK, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni yayımladı. Verilere göre, ticaret satış hacmi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,6 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 azaldı

Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 azaldı.