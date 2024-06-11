TÜİK Ciro Endeksleri Nisan 2024 Verilerine Göre Yüzde 71,9 Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ciro Endeksleri Nisan 2024 verilerine göre toplam endeks, nisan ayında yıllık yüzde 71,9 arttı.

2024 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,4 arttarken, inşaat ciro endeksi yüzde 78,4, ticaret ciro endeksi yüzde 72,7 hizmet ciro endeksi yüzde 88,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Nisan ayında aylık yüzde 0,3 artarken, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi 0,2 inşaat ciro endeksi yüzde 9,0 azaldı. Ticaret ciro endeksi ise yüzde 0,7 hizmet ciro endeksi ise 4,0 artış gösterdi.