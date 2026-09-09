TÜİK verileriyle inşaat maliyeti temmuzda yıllık yüzde 28,33 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜİK verileriyle inşaat maliyeti temmuzda yıllık yüzde 28,33 arttı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, inşaat maliyet endeksinin temmuzda aylık yüzde 1,15, yıllık yüzde 28,33 arttığını açıkladı. Malzeme endeksi yıllık yüzde 27,13, işçilik endeksi yıllık yüzde 30,51 yükseldi; bina inşaatı maliyeti de yıllık yüzde 28,37 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,33 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,13 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,51 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 28,37 arttı, aylık yüzde 1,08 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,08 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,21 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,34 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,19 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 28,19 arttı, aylık yüzde 1,38 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,19 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,15 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,65 arttı.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK verileriyle inşaat maliyeti temmuzda yıllık yüzde 28,33 arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu
12 yaşındaki Güneş’in davasında yürek yakan an Annesi sanığa böyle seslendi 12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an! Annesi sanığa böyle seslendi
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi 10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi
Macaristan’dan 10 Rus diplomata “ülkeyi terk edin“ talimatı Macaristan’dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı

11:52
Antalya Aksu’da 3 gündür süren orman yangınında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.
Antalya Aksu'da 3 gündür süren orman yangınında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:36
Alevlerin karşısında tek yürek oldular Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 12:01:20. #7.12#
SON DAKİKA: TÜİK verileriyle inşaat maliyeti temmuzda yıllık yüzde 28,33 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement