Üye Girişi
TÜİOSB'nin "İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi"ne ÇKA'dan hibe desteği - Son Dakika

TÜİOSB'nin "İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi"ne ÇKA'dan hibe desteği

04.01.2022 09:59
TÜİOSB'nin "İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi"ne ÇKA'dan hibe desteği

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) tarafından hazırlanan "İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu "Üreten Şehirler" programı kapsamında 2021 yılı Türkiye genelinde destek almaya hak kazanan ilk proje oldu.

Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) tarafından hazırlanan "İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu "Üreten Şehirler" programı kapsamında 2021 yılı Türkiye genelinde destek almaya hak kazanan ilk proje oldu.

Tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı firmaların dijitalleşmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Endüstri 4.0 odaklı sürdürülebilir üretim altyapısının güçlü bir şekilde oluşturulması için çok yönlü çalışmalar yürüten Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırladığı 'İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi' Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan (ÇKA) hibe desteği almaya hak kazandı. ÇKA Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende bir araya gelen TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ile ÇKA Genel Sekreter Vekili Ahmet Rıfat Duran, İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi'nin desteklenmesine dair sözleşmeyi imzaladı.

"Yönetim ve yatırımcının dijital dönüşümü için kurumsal yapı oluşturacağız"

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, ÇKA'nın 2021 Yılı Üreten Şehirler programı kapsamında hazırladıkları İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi'nin desteklenecek olmasından büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını belirtti. Türkiye'nin ilk ihracat odaklı, yeşil ve dijital OSB'si olma yolunda ilerleyen TÜİOSB'nin yönetim ve yatırımcısının dijital dönüşümü konusunda ihtiyaç duyduğu kurumsal yapıyı tesis edeceklerini ve teknik düzeyde bilgi eksikliğini gideceklerini vurgulayan Başkan Akyürek Balta, "İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi ile TÜİOSB'de yer alacak işletmelerin verimlilik, üretim süreçlerinde optimizasyon ve izlenebilirlik gibi standartlara erişimlerinin sağlanması için dijital dönüşüm altyapısının geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

"Yeşil dönüşümün yolu verimliliği artırmaktan ve izlenebilirlikten geçiyor"

Tarsus ilçesi Kurbanlı mevkiinde projelendirdikleri TÜİOSB'de 500 milyon dolarlık yatırımla kurulacak 100 fabrikada 10 bin kişiye istihdam ve ilk etapta yıllık 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini kaydeden Başkan Akyürek Balta, "TÜİOSB olarak hedef pazarlara yönelik sürdürülebilir ihracatın tek koşulunun yeşil dönüşüme uyum sağlamak olduğuna inanıyoruz. Yeşil dönüşüme uyum sağlamanın ilk koşulunun ise OSB bünyesindeki işletmelerin kaynak kullanımının kontrolünden, verimliliğin artmasından ve izlenebilir bir sistem kurmaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Tüm bu hedeflere ulaşmak için işletmelerin dijital dönüşümünü sağlamaya yönelik stratejiler geliştiriyoruz. Hayata geçireceğimiz İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi sayesinde de TÜİOSB'yi Türkiye'de Yeşil Mutabakat'a uyumlu ve verimliliğin azami düzeye çıkarıldığı, kaynak kullanımının optimize edildiği ve dijital dönüşümünü tamamlamış fabrikaların faaliyet gösterdiği bir yapı olarak ülkemize kazandıracağız. Projemizin tamamlanmasının ardından kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi ve yeşil dönüşümün temellerinin atılması sonucunda, bölgesel ve ülkesel düzeyde yapılacak benzer çalışmalar için referans bir kurumsal yapıyı hayata geçirmiş olacağız. Aynı zamanda projemizin hedef kitlesi arasında Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri de yer almaktadır. Teknik ve bilişim altyapısı tamamlanmış merkezimizde, bölgedeki farklı sektörlerde üretim yapan sanayi işletmelerine de eğitim ve hizmet verileceğinden Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren firmalarının dijital dönüşümlerine büyük oranda katkı sağlanacaktır" diye konuştu.

"Teknoloji geliştirme kuruluşlarıyla iş birliği içinde üç ana konuda çalışma yapacağız"

Projenin TÜİOSB bünyesinde kurulacak Ar-Ge, Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin teknik ve insan kaynakları altyapısının oluşumuna da katkılar sağlayacağını ifade eden Başkan Akyürek Balta, şunları söyledi:

"Hazırladığımız proje, Ar-Ge, Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin önemli bir bileşenini oluşturacak. TÜİOSB olarak bünyemizde yer alacak işletmelerin verimlilik ve kaynak kullanımında optimizasyonunu sağlama noktasında aynı seviyede yer almaları ve birlikte gelişmelerini istiyoruz. Bu amaçla firmaların dijital dönüşümleri için inisiyatif kullanarak liderlik ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştirme kuruluşları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde TÜİOSB yönetimi ve yatırımcısı için üç ayrı çalışma yapmaya karar verdik. Buna göre Yetkinlik Geliştirme Programı, Dijital Olgunluk Değerlendirme ve Yol Haritası ile Dijital İkiz Fabrika Pilot Çalışması gerçekleştireceğiz. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere Çukurova Kalkınma Ajansı'nın yöneticilerinin projemize gösterdiği ilgiden ve sağladıkları destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

ÇKA Genel Sekreter Vekili Ahmet Rıfat Duran ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sunduğu hibe desteğinin dijitalleşme yolunda Mersin ve Adana için bir başlangıç olacağını dile getirip, TÜİOSB'nin elde edeceği kazanımların bölgedeki diğer sanayi üsleri için de model oluşturacağını ifade etti. Ahmet Rıfat Duran, İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi'nin paydaşlarına başarılar diledi. - MERSİN

TÜİOSB'nin İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi ne ÇKA'dan hibe desteği

YORUMLAR
500

Organize Sanayi Bölgesi, geri dönüşüm, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜİOSB'nin 'İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi'ne ÇKA'dan hibe desteği - Son Dakika Ekonomi


Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı         
10:12
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans         
10:07
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Lahana verip ihtiyacı olanı alıyorlar Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Lahana verip ihtiyacı olanı alıyorlar         
08:01
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
10:08 Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan büyük tepki
10:06 Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans
09:52 Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti
09:41 Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak
09:40 Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor
09:24 Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası
09:22 Katil zanlısı konuştu: Bandırmalıoğlu, uyuşturucu baronlarının tetikçisiydi
09:16 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek
09:08 Eski BOTAŞ Müdürü Gökhan Yardım'dan korkutan zam uyarısı: Ay sonunda çarpılırsınız
09:02 Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 10:16:44. #1.13#
SON DAKİKA: TÜİOSB'nin "İhracat Odaklı Dijital Dönüşüm Projesi"ne ÇKA'dan hibe desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement