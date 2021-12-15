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TÜİOSB'ye Türkiye'nin ilk ihracat odaklı dijital ve yeşil OSB ödülü - Son Dakika

TÜİOSB'ye Türkiye'nin ilk ihracat odaklı dijital ve yeşil OSB ödülü

15.12.2021 10:32
TÜİOSB'ye Türkiye'nin ilk ihracat odaklı dijital ve yeşil OSB ödülü

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) 'Yeşil Ekonomi' ana temasıyla gerçekleştirilen 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde 'Türkiye'nin İlk İhracat Odaklı Dijital ve Yeşil OSB'si Ödülü'ne layık görüldü.

Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) 'Yeşil Ekonomi' ana temasıyla gerçekleştirilen 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde 'Türkiye'nin İlk İhracat Odaklı Dijital ve Yeşil OSB'si Ödülü'ne layık görüldü.

Devlet Eski Bakanı, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer'in ev sahipliğinde gerçekleşen 5. İstanbul Ekonomi Zirvesi ile yeşil ekonomiye yön verildi.

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde, Sürdürülebilir Kalkınmada Yeşil Ekonominin Önemi, Dünyanın Yenilenebilir Enerjide Değişim ve Dönüşüm Süreci, Kovid-19 ile Birlikte Kırılan Tedarik Zincirinde Yeni Dengeler, Değişen Mobilite Ekosistemi ve Dijital Geleceğimiz, Otomobil Sisteminde Elektrifikasyon Dönüşüm, Dijital Tarım ve Temel Gıda, Eko Turizmin Çevresel Ekonomik ve Sosyokültürel Etkileri, Yeşil Mutabakat Küresel Ekonomide Dengeleri Nasıl Değiştirecek? ile Bankacılık ve Finans gibi konu başlıkları ele alındı.

Dijital tarım çözümleri ve tarımsal sanayinin dijitalleşmesi ele alındı

TÜİOSB'nin koordinasyonunu üstlendiği, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Dijital Tarım ve Temel Gıda konulu panelde Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Schneider Electric Türkiye, Pakistan ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer ve MEXT Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem, dijital tarım çözümleri ve tarımsal sanayinin dijitalleşmesi alanlarında küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Panelin açılışında konuşan Başkan Gül Akyürek Balta, son yıllarda dünya gündeminde küresel ısınma, kaynakların etkin kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması ve doğal kaynak yönetimi gibi kavramların öne çıktığını vurgulayıp, uluslararası kuruluşların ve ülkelerin hijyenik, güvenilir ve uzun süre saklanabilir gıdaya erişim konularında stratejiler geliştirdiğini belirtti. Sağlıklı gıdanın ham maddesinin elde edilmesi ve sürdürülebilir tarım politikaları kapsamında dijital tarım çözümlerinin ve tarımsal sanayinin dijitalleşmesinin kendi kendine yetebilme hedefinde tüm uluslar için kritik önem taşıdığını kaydeden Başkan Akyürek Balta, küresel iklim hedeflerine ulaşmanın yolunun tarladan çatala değer zincirinin oluşturulmasından ve tedarik zincirinin tamamının dijitalleşmesinden geçtiğini söyledi.

TÜİOSB'nin kurduğu ekosistemin simgesi DigiGreenFoodValley

Mersin'in ilk ihtisas OSB'si olan TÜİOSB'nin uluslararası ve ulusal ölçekte belirlenen yeşil dönüşüm stratejileri paralelinde tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı firmaların dijitalleşme, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Endüstri 4.0 odaklı sürdürülebilir üretim altyapısının güçlü bir şekilde oluşturulması için çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Akyürek Balta, "TÜİOSB olarak nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemler olmak üzere üç aşamadan oluşan Endüstri 4.0 felsefesine uygun Türkiye'nin ilk dijital ve yeşil OSB'sini kuruyoruz. Çevreye ve insana saygıyı esas alan TÜİOSB'de Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu, sürdürülebilir üretime dayalı dijital tarım ve gıda ekosistemini oluşturuyoruz. Bu ekosistemin en önemli bileşeni olan ve yüksek kaliteyi ifade eden DigiGreenFoodValley sertifikasıyla ürünlerimizi ihraç ederek, ülkemize katma değer sağlayacak yatırımlarımızı TÜİOSB ile büyüteceğiz" dedi.

5. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin gala yemeğinde düzenlenen Altın Değerler Ödülleri töreninde TÜİOSB, 'Türkiye'nin İlk İhracat Odaklı Dijital ve Yeşil OSB'si Ödülü'ne layık görüldü. - MERSİN

TÜİOSB'ye Türkiye'nin ilk ihracat odaklı dijital ve yeşil OSB ödülü
TÜİOSB'ye Türkiye'nin ilk ihracat odaklı dijital ve yeşil OSB ödülü
TÜİOSB'ye Türkiye'nin ilk ihracat odaklı dijital ve yeşil OSB ödülü

Türkiye, Ekonomi, İhracat, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜİOSB'ye Türkiye'nin ilk ihracat odaklı dijital ve yeşil OSB ödülü - Son Dakika Ekonomi


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