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Aralık 2023'te Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Fiyat Artışı ve Düşüşü - Son Dakika
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Aralık 2023'te Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Fiyat Artışı ve Düşüşü

TÜİK verilerine göre, Aralık 2023'te sebzede en fazla fiyat artışı yüzde 27,38 ile görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. İlaçlar, kuzu eti, yumurta ve diğer ürünler de fiyat artışında öne çıkan ürünler oldu. Taze meyveler, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, çocuk giyimi ise fiyat düşüşünde öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Aralık 2023\'te Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Fiyat Artışı ve Düşüşü
03.01.2024 - 10:33,
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Tüketici fiyatları bazında Aralık 2023'te en fazla fiyat artışı yüzde 27,38 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) fiyat artışını yüzde 14,47 ile ilaçlar, yüzde 14,38 ile kuzu eti izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,93 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,94 ile buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı ve yüzde 6,44 ile diğer katı ve sıvı yağlar yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 4,38 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,29 ile çocuk giyimi, yüzde 2,2 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,09 ile taze meyveler takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, geçen ay aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)27,38
İlaçlar14,47
Kuzu eti14,38
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler10,93
Buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı7,94
Diğer katı ve sıvı yağlar6,44
Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri6,35
Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler5,65
Un ve diğer tahıllar4,83
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri3,91
Aralıkta fiyatı en fazla düşüş veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Taze süt0,17
Peynir0,16
Kadın ayakkabısı-0,31
Erkek giyim-0,7
Kadın giyim-2,04
Taze meyveler-2,09
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları-2,2
Çocuk giyim-4,29
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-4,38
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı-15,97

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Aralık 2023'te Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Fiyat Artışı ve Düşüşü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralık 2023'te Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Fiyat Artışı ve Düşüşü - Son Dakika
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