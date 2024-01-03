Tüketici fiyatları bazında Aralık 2023'te en fazla fiyat artışı yüzde 27,38 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) fiyat artışını yüzde 14,47 ile ilaçlar, yüzde 14,38 ile kuzu eti izledi.
Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,93 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,94 ile buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı ve yüzde 6,44 ile diğer katı ve sıvı yağlar yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 4,38 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,29 ile çocuk giyimi, yüzde 2,2 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,09 ile taze meyveler takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, geçen ay aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)
|27,38
|İlaçlar
|14,47
|Kuzu eti
|14,38
|Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler
|10,93
|Buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı
|7,94
|Diğer katı ve sıvı yağlar
|6,44
|Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri
|6,35
|Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler
|5,65
|Un ve diğer tahıllar
|4,83
|Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri
|3,91
|Taze süt
|0,17
|Peynir
|0,16
|Kadın ayakkabısı
|-0,31
|Erkek giyim
|-0,7
|Kadın giyim
|-2,04
|Taze meyveler
|-2,09
|Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları
|-2,2
|Çocuk giyim
|-4,29
|Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|-4,38
|Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
|-15,97
Son Dakika › Ekonomi › Aralık 2023'te Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Fiyat Artışı ve Düşüşü - Son Dakika