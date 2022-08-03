Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ürün kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu - Son Dakika
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Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ürün kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu

03.08.2022 10:27
Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ürün kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 18,66 ile ilaçlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 18,66 ile ilaçlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay ilaçlardaki fiyat artışını yüzde 16,54 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 13,8 ile demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 12,63 ile pirinç izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,49 ile spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri, yüzde 10,54 ile kitaplar, yüzde 9,29 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 9,08 ile kara yoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 8,49 ile sebze ve yüzde 7,91 ile makarna çeşitleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında oldu. Bunu yüzde 6,25 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2 ile çocuk giyim, yüzde 1,22 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,49 ile dana eti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

İlaçlar18,66
Yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler16,54
Demir yoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı13,80
Pirinç12,63
Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri11,49
Kitaplar10,54
Patates ve bazı yumru bitkiler9,29
Kara yoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı9,08
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)8,49
Makarna çeşitleri7,91
Temmuzda fiyatı en fazla düşen veya en az artan seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları-8,18
Kümes hayvanları eti-6,25
Çocuk giyim-2,00
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri-1,22
Dana eti-0,49
Kadın giyim-0,05
Kuzu, koyun, keçi eti-0,03
Taze süt0,39
Tereyağı0,59
Peynir0,90

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ürün kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ürün kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu - Son Dakika
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