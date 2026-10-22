Tüketici güven endeksi Ekim'de yüzde 7,7 düşerek 84,8'e indi

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında 91,9 iken Ekim ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 91,9 iken Ekim ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 oldu.