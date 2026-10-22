Tüketici güven endeksi Ekim'de yüzde 7,7 düşerek 84,8'e indi

Tüketici güven endeksi Ekim'de yüzde 7,7 düşerek 84,8'e indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK ve TCMB iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinden hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül'de 91,9 iken Ekim'de yüzde 7,7 azalarak 84,8 oldu. Ekim verisi, endeksin Eylül'e göre yüzde 7,7 düştüğünü gösteriyor.
Tüketici güven endeksi, Eylül ayında 91,9 iken Ekim ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 91,9 iken Ekim ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 oldu.
Kaynak: İHA
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