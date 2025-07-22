Tüketici Hakem Heyetlerinden 396.182 Başvuruya Cevap

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yılın ilk 6 ayından 396.182 uyuşmazlık başvurusunu karara bağlandı.

Tüketici hakem heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlanmıştır. 2025 yılı için, değeri 149.000 TL altında olan uyuşmazlıklar hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilmektedir. Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılının ilk yarısında toplam 408.717 başvuru yapılmış ve 396.182 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam mali değeri ise yaklaşık 5 Milyar lira olduğu açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tüketiciler, e-Devlet üzerinde yer alan Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılının ilk yarısında yapılan başvuruların yaklaşık %71'i e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir" denildi.

Ürün bazında en çok şikayet alan konun ayakkabı, tekstil ve kıyafet olduğunu söylenen açıklamada, "Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılının ilk altı ayında yapılan başvuruların yaklaşık %37'si ayıplı mal, %26'sı ise ayıplı hizmet şikayetlerine yönelik gerçekleşmiştir. Ürün bazında bakıldığında ise; en çok şikayete konu olan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular toplam başvuruların yaklaşık %17'sini oluşturmaktadır. Bununla birlikte; GSM aboneliği (%4,79), kredi kartı üyelik ücreti (%4,03), cep telefonu (%3,78), mobilya (%3,66) ve internet aboneliği (%3,17) başvuruları diğer şikayet konusu ürün ve hizmetler olarak öne çıkmaktadır. E-ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise %4,95'dır" ifadelerine yer verildi.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların en çok perakende ticaret sektöründe olduğu söylenen açıklamada, "Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara sektörel bazda bakıldığında; en çok Perakende Ticaret Sektörü (222.089 adet, %54,33), Abonelik Hizmetleri Sektörü (46.260 adet, %11,31) ve Finansal Hizmetler Sektörü (39.547 adet, %9,67) uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru yapılmıştır" denildi. - ANKARA