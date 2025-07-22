Tüketici Hakem Heyetlerinden 396.182 Başvuruya Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tüketici Hakem Heyetlerinden 396.182 Başvuruya Cevap

22.07.2025 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'in ilk yarısında tüketici hakem heyetlerine 408.717 başvuru yapıldı. En çok şikayet ayakkabı ve tekstil ürünlerinden.

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yılın ilk 6 ayından 396.182 uyuşmazlık başvurusunu karara bağlandı.

Tüketici hakem heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlanmıştır. 2025 yılı için, değeri 149.000 TL altında olan uyuşmazlıklar hakkında tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilmektedir. Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılının ilk yarısında toplam 408.717 başvuru yapılmış ve 396.182 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam mali değeri ise yaklaşık 5 Milyar lira olduğu açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tüketiciler, e-Devlet üzerinde yer alan Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılının ilk yarısında yapılan başvuruların yaklaşık %71'i e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir" denildi.

Ürün bazında en çok şikayet alan konun ayakkabı, tekstil ve kıyafet olduğunu söylenen açıklamada, "Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılının ilk altı ayında yapılan başvuruların yaklaşık %37'si ayıplı mal, %26'sı ise ayıplı hizmet şikayetlerine yönelik gerçekleşmiştir. Ürün bazında bakıldığında ise; en çok şikayete konu olan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular toplam başvuruların yaklaşık %17'sini oluşturmaktadır. Bununla birlikte; GSM aboneliği (%4,79), kredi kartı üyelik ücreti (%4,03), cep telefonu (%3,78), mobilya (%3,66) ve internet aboneliği (%3,17) başvuruları diğer şikayet konusu ürün ve hizmetler olarak öne çıkmaktadır. E-ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise %4,95'dır" ifadelerine yer verildi.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların en çok perakende ticaret sektöründe olduğu söylenen açıklamada, "Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara sektörel bazda bakıldığında; en çok Perakende Ticaret Sektörü (222.089 adet, %54,33), Abonelik Hizmetleri Sektörü (46.260 adet, %11,31) ve Finansal Hizmetler Sektörü (39.547 adet, %9,67) uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru yapılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Hakem Heyetlerinden 396.182 Başvuruya Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Lopez İstanbul’a geliyor Sahne altyapısı 5,5 ayda tamamlandı, kabloların uzunluğu şehirleri aştı Lopez İstanbul'a geliyor! Sahne altyapısı 5,5 ayda tamamlandı, kabloların uzunluğu şehirleri aştı
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
İzleyenleri mest eden görüntü Türkiye’den “Sevapların en güzeli“ yorumları yapılıyor İzleyenleri mest eden görüntü Türkiye'den! "Sevapların en güzeli" yorumları yapılıyor
Antalya’da 16 yaşındaki lise öğrencisi ırmakta hayatını kaybetti Antalya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi ırmakta hayatını kaybetti
Tutuklu menajer Ayşe Barım’ın ajansından ayrılan Pınar Deniz, tercihini yaptı Tutuklu menajer Ayşe Barım'ın ajansından ayrılan Pınar Deniz, tercihini yaptı
Merakla bekleniyordu İşte Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini Merakla bekleniyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
MİT Başkanı Kalın’dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti MİT Başkanı Kalın'dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti

09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
08:11
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde
07:54
52 yıllık anlaşma sona eriyor Türkiye harekete geçti
52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
01:21
Ankara’da ters yön dehşeti Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
14:12
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz
Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
14:09
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
14:00
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
13:51
Angelina Jolie kızı Shiloh, arabada kız arkadaşı ile öpüşürken görüntülendi
Angelina Jolie kızı Shiloh, arabada kız arkadaşı ile öpüşürken görüntülendi
13:50
Süper Lig’de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu
Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
13:16
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS’deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
13:00
Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı… Ama yapay zekâymış
Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı!… Ama yapay zekâymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 09:11:49. #7.11#
SON DAKİKA: Tüketici Hakem Heyetlerinden 396.182 Başvuruya Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.