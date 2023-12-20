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Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor - Son Dakika
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Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor

Merkez Bankası, 2023 yılının son faiz kararını yarın saat 14.00'de açıklayacak. Milyonlar Merkez'in vereceği kararı merakla beklerken, ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 250 baz puan artışla yüzde 42,50'ye çıkarılması bekleniyor.

20.12.2023 - 15:54,  Güncelleme: 15:58
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar yarın saat 14.00'de açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 42,50'ye çıkarılmasını bekliyor.

6 AYDA 3.150 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35'e çıkmıştı. Kasım ayındaki 500 baz puanlık artışla 6 aylık süreçte 3.150 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu. Şu an faiz yüzde 40 seviyesinde bulunurken, gözler şimdi yarın açıklanacak karara çevrildi.

EKONOMİSTLER 250 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLİYOR

Piyasada genel beklenti 250 baz puanlık artış yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentilerinin ortalaması 250 baz puanlık artış yönünde şekillenirken, bazı uzmanlar ise bu artışın 250 ila 500 baz puan aralığında olabileceğini öngördü. Bu tahminlere göre, politika faizi yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında bir yerde olabilir.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 iken, bu anket döneminde yüzde 42,47 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, Aralık ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 42,50 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Maksimum beklenti yüzde 45, minimum beklenti ise yüzde 42,50 oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 22 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 45 olurken, en düşük tahmin yüzde 42,50 olarak gerçekleşti. 22 ekonomistin 21'i 250 baz puan, 1'i ise 500 baz puan faiz artırımı öngörüsünde bulundu.

Ekonomistler, Merkez Bankası\'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
YORUMLAR (2)
  • Emrah GÜNER: Ya ALLAH hakkı için sizin hiç ortanız yokmu millet varını yoğunu satıp faiz e geçiyor hiç ekonomist olarak borsa ya felan göz ucuyla bakıyormusunuz millet her yerde perişan oldu az biraz dengeli olun nedir bu artırıp duruyorsunuz Yanıtla 0 0
  • tolga karabulut: BEN EKONOMİSTİM !!! BUNLAR EKONOMİDEN NE ANLAR YA ? !! EKONOMİNİN SORUMLUSU BENİM BEN SONUÇ DOLARDA ARTIŞ 4 den 30 oldu enflasyonda merkete gidip fiyatlara bakınca 0 :) Yanıtla 1 0

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