Tüm marketlerde satılıyor! Dev süt ve peynir markası iflasla boğuşuyor

26.01.2026 09:53
İzmir merkezli Gürsüt ve bağlı şirketler hakkında verilen konkordato kesin mühleti 31 Ocak 2026'dan itibaren 6 ay uzatıldı. Türkiye genelinde neredeyse her markette satılan süt ve peynir markasının mali geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık AŞ, Progıda Süt Mamulleri ve Pazarlama AŞ ile şirket sahibi Kosat Gürler hakkında daha önce verilen konkordato kesin mühletini 6 ay süreyle uzattı. Karar kapsamında, 31 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konkordato süreci devam edecek.

TEDBİRLER VE KOMİSERLER GÖREVDE KALDI

Mahkeme, konkordato kapsamında daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirlerin uzatma süresi boyunca da geçerli olmasına hükmetti. Konkordato komiserlerinin görevlerine aynı şekilde devam etmesine karar verildi. Söz konusu karar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ilan edildi.

MALİ SIKINTILAR SÜRECİ TETİKLEDİ

Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticileri arasında yer alan Gürsüt, yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve büyüyen borç yükü nedeniyle ödeme güçlüğü yaşadı. Şirket bu tablo sonrası konkordato talebinde bulundu ve süreç yaklaşık 14 aydır sürüyor.

SEKTÖRDEKİ KONUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 10 bin metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteren Gürsüt, peynir ve süt ürünleriyle hem perakende hem de HORECA kanalında geniş bir dağıtım ağına sahip bulunuyor. Şirketin sahibi Kosat Gürler, aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

SÜREÇTE GÖZLER ÖNÜMÜZDEKİ 6 AYDA

Mahkemenin verdiği uzatma kararıyla birlikte Gürsüt'ün mali yeniden yapılandırma süreci devam edecek. Şirketin konkordatodan çıkıp çıkamayacağı ise önümüzdeki 6 aylık dönemde netlik kazanacak.

