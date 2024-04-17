Tunceli'de depremzedeler için inşa edilen 88 konutun kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tunceli'de depremzedeler için inşa edilen 88 konutun kura çekimi yapıldı

Tunceli\'de depremzedeler için inşa edilen 88 konutun kura çekimi yapıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda evleri hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 88 konutun kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kura çekilen konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

17.04.2024 21:28  Güncelleme: 21:30
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde deprem nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 88 konutun kura çekimi yapıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden Tunceli'nin Mazgirt ilçesi de etkilendi.

Deprem sonrası Valilik ve AFAD koordinesinde ekipler ilçe genelinde hasar tespit çalışmaları yaptı.

İlçede evleri ağır hasar gören vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla da bir süre önce 88 konutun inşasına başlandı.

Gerekli çalışmalar sonunda tamamlanan konutların vatandaşlara teslimi için Valilik Toplantı Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Programa katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kurası çekilen konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tunceli'de depremzedeler için inşa edilen 88 konutun kura çekimi yapıldı - Son Dakika

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