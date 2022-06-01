Tunceli'de temeli atılan tekstil fabrikası 300 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika
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Tunceli'de temeli atılan tekstil fabrikası 300 kişiye istihdam sağlayacak

01.06.2022 16:32
Tunceli'de temeli atılan tekstil fabrikası 300 kişiye istihdam sağlayacak

Tunceli'de 300 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli törenle atıldı.

Tunceli'de 300 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli törenle atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle ilde istihdamın arttırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde hazırlanan projeyle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 3 bin metrekarelik alana tekstil fabrikası kurulması kararlaştırıldı.

Proje bedeli 8 milyon 553 bin 53 lira olan tekstil fabrikasının tamamlanmasıyla burada 300 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, fabrikanın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentin her geçen gün yapılan yatırımlarla daha ileriye gittiğini söyledi.

Devlet destekleriyle yöre insanlarına iş kapısı sağlandığını belirten Özkan, "İl Özel İdaremiz ile Fırat Kalkınma Ajansımız ortaklaşa ve koordine halinde çalışmayı yürütüyor. İnşallah eylül sonunda fabrikamız tamamlanacak ve burada insanlarımız ekmek bulacak. Tunceli'miz daha farklı alanlarda ve sektörlerde yatırımlarla buluşacak." dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da fabrikanın, hizmete açılmasıyla Tunceli'ye katkı sunacağını dile getirdi.

Yoğunlu, fabrikanın ayrıca OSB bölgesini de hareketlendireceğini belirterek, "Fabrikamız burada en az 300 gencimize iş sağlamış olacak. Programın başından beri sürekli destek olan Valimiz Özkan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edilerek fabrikanın temeli atıldı.

Törene, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, İl Müftüsü Şevket Dilmaç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt ve AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın da katıldı.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Tunceli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de temeli atılan tekstil fabrikası 300 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika


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