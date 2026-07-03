Tunceli'de Yayla Ücreti Hayvan Başı 30 TL Oldu - Son Dakika
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Tunceli'de Yayla Ücreti Hayvan Başı 30 TL Oldu

Tunceli\'de Yayla Ücreti Hayvan Başı 30 TL Oldu
03.07.2026 12:27  Güncelleme: 12:40
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Vali Aygöl, Hel Dağı'nda üreticilerle buluşarak yaylacılık ücretinin hayvan başı 30 TL'ye sabitlendiğini ve gelirin yayla altyapısına harcanacağını duyurdu. Maden ruhsatına da değinen Aygöl, vatandaşın istemediği faaliyete izin vermeyeceklerini söyledi.

Tunceli'deki 3335 rakımlı Hel Dağı Yaylası'nda üreticilerle bir araya gelen Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, yaylacılık ücretinin hayvan başına 30 TL olarak belirlendiğini ve elde edilen gelirin yeniden yaylaların ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 3335 rakımlı Hel Dağı Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan üreticileri ziyaret etti. Yaylada kurulan çadırlarda üreticilerle sohbet eden ve çocuklarla vakit geçiren Aygöl, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri ve yaylacılık sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Aygöl, valiliğin girişimiyle gerçekleştirilen oylama sonucunda yaylacılık sisteminin birlik modeli üzerinden uygulanmasına karar verildiğini belirtti. Bu sayede açık ihale sistemiyle hayvan başına 3 bin TL'ye kadar çıkabilecek yaylacılık bedelinin önüne geçildiğini ifade eden Aygöl, üreticilerin bugün hayvan başına yaklaşık 30 TL ödeyerek yaylalardan faydalandığını söyledi. Toplanan ücretlerin büyük bölümünün köy tüzel kişiliklerine aktarıldığını belirten Aygöl, bu kaynakların yaylalardaki altyapı eksiklikleri ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağını kaydetti. Hel Dağı'nda yaklaşık 14 bin hayvanı barındırabilecek kapasite bulunduğunu, buna rağmen şu anda yaklaşık 7 bin küçükbaş hayvanın otlatıldığını belirten Aygöl, bölgenin hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Son dönemde kamuoyunda gündeme gelen Hel Dağı'ndaki krom madeni ruhsatına da değinen Aygöl, vatandaşın istemediği bir madencilik faaliyetinin hayata geçirilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

"O parayı yeniden sizin hizmetinize getirmeye çalışacağız"

Yaylacılık şeklini belirlemek için üreticilerin oy kullandığını ve bu sayede birlik modelinin seçildiğini belirten Vali Aygöl, "Bu yaylacılık konusu sürekli gündem olan bir konu. Bu sene başında 'ihaleleri nasıl yapalım, birlik üzerinden mi yapalım, birliksiz mi yapalım, açık ihale mi yapalım' diye konuştuk. Sistemimiz, kendi almamız gereken parayı almamak üzerine. Birlik üzerinden yapılmasının üreticiye daha çok faydalı olacağı düşüncemiz vardı ancak karşı çıkanlar var. En son demokratik bir ülke olduğumuz için demokratik bir oylama yapalım dedik. Ne kadar insan birlik üzerinden istiyor, ne kadarı bağımsız istiyor görelim dedik. Bağımsız olarak yaylacılık yapan iller birlik üzerine dönmeye başladı. Çünkü açık ihaleyle yaptığınızda bir hemşehriniz gelip bir yaylada hayvan başı 3-4 bin lira para verebiliyor. 3 bin lirayı veren adam, sizlerden de 3 bin 500 liradan aşağı almaz. Biz 28 lira verin dedik. 28 lira olarak belirleyince diyoruz ki, 'Biz buradan para almak istemiyoruz, üreticilerimizi desteklemek istiyoruz.' Hayvan başı 3 bin TL almaktansa 28 TL alalım, sizlere destek olalım. Tarım İl Müdürlüğünde üreticilerimiz bir oylama yaptı. Katılanların yüzde 74'ü birlik üzerinden gidilmesi yönünde bir karar verdiler. O yüzden yüzde 51'in üzerine çıktıktan sonra demokrasi gereği denileni yaptık. 28 TL maliyetle çıktık, 30 TL alındı ve hayvan başı 32 TL ile buradasınız. Hayvan başı 3 bin TL alınmasını engellemiş olduk. Bu işi 30 TL ile bağlamış olduk. Aldığımız 30 TL'lerin de yüzde 75'ini köy tüzel kişiliği hesabına aktarıyoruz. Bugüne kadar bu parayı merkezden çekmedik. Yeni kaymakamlarımız görevlerine başlıyor. Onlara vereceğim ilk görev, köy hesaplarındaki paralar üreticilerimizin yaylalardaki altyapı ve ihtiyaçlarında kullanılsın. Şu anda kullanmaya başladık, o parayı yeniden sizin hizmetinize getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Vatandaşın istemediğini biz de istemeyeceğiz"

Hel Dağı'ndaki krom madenciliği projesine ilişkin de Vali Aygöl, "Hel Dağı yaylası ülkede, İstanbul'da gündem oldu. Buraya maden istemiyoruz denildi. Hel Dağı'na maden istemediklerini söyleyen Kadıköy'deki insanlara neresi diye sorsak bilmezler. Hatta Hel Dağı, Pülümür'deymiş dediğimizde 'Pülümür neresi?' derler. Amaç yaylacılık ya da hayvancılığı korumak değil de burada kendilerince bir politika yapmak istediler. Türkiye'de de binlerce firmaya maden arama ruhsatları verilmiş. Böyle bir ruhsat verilmiş olması, gelip maden faaliyetlerine başlanılacağını göstermiyor. Bu ruhsatların 100'de biri madene dönüyor. O dönem bu konu gündem olunca belediye başkanı, kaymakam, dernek temsilcileri ve muhtarları davet ettim. Hel Dağı'nda yaylaya vatandaşlarımızın ihtiyacı var mı, var. Burada maden istemiyor musunuz, evet istemiyoruz. Sahibi siz değil misiniz, evet biziz. Başkasını neden konuşturuyorsunuz? Gelin bana istemediğinizi söyleyin. Vatandaşın istemediğini biz de istemeyeceğiz. Kimsenin bizim üzerimizden politika yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir konu bu memleketin lehine ise hepimiz beraber isteyeceğiz" dedi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'e ziyareti sırasında Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay ve kurum müdürleri eşlik etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Yerel Yönetim, Politika, Tunceli, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de Yayla Ücreti Hayvan Başı 30 TL Oldu - Son Dakika

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