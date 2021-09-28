Tunceli'de yurt krizi büyüdü! Geçici olarak kalan 4 öğrenci çıkarılınca, ortalık birbirine girdi

Atatürk Mahallesi'ndeki KYK kız öğrenci yurdunda geçici olarak kalan 4 öğrenci, dün saat 22.00 sıralarında asil listedeki öğrencilerin gelmesiyle buradan çıkartıldı. Öğrenciler öğretmenler tarafından otele yerleştirilirken, bir grup kararı protesto etti.

VALİ ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Gece saatlerinde öğrencilerin eylem yaptığı yurdun önüne Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Gençlik Spor Müdürü Abdulselam Er geldi. 'Evlatlarım' diyerek öğrencilere seslenen Vali Özkan "Sizler, benim çocuklarım, evlatlarımızsınız. Kiminiz 10 gün, kiminiz de 20 gün önce memleketimize geldiniz. Tunceli küçük ve saygın bir memleket. Lütfen etrafta evler var; insanları rahatsız etmeyelim, sabah işe giden ve hastası olan insanlar var. Tunceli olarak sizler için buradayız ve çalışıyoruz. Pertek ilçemizde sizin için il özel idare hizmet binasını yurda çevirdik. 20 gün sonra da başka bir yurdumuz tamamlanacak ve onun kapasitesi 300. Bizim yedekte olan kız öğrencimiz toplamda 200" dedi.

ÖĞRENCİLER SABAH SAATLERİNDE DAĞILDI

Bir süre valiyle görüşen öğrenciler, eylemlerine devam etti. KYK erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler de kız öğrencilere destek için yürüyüş yapıp yurdun önüne geldi. Öğrenciler, sabah saatlerinde dağıldı.