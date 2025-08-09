Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı - Son Dakika
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı

09.08.2025 19:18
Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün 2025 yılının ilk yarısına ait verilerine göre, Tunus ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler yükselen bir ivme kazandı. İstatistiklere göre, Türkiye'den yapılan ithalat, 2024'ün ilk yarısında 564 milyon dinarken bu rakam 2025 yılında yüzde 22,7 artarak 692 milyon dinara ulaştı.

Tunus'un 2025 yılının ilk yarısına ait dış ticaret verileri, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin yükselen bir ivme kazandığını ortaya koydu.

Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Ocak–Haziran döneminde ülkenin toplam ihracatı 31 milyar 773,7 milyon Tunus dinarı olurken, ithalatı 41 milyar 674,2 milyon Tunus dinarına ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ülke genelinde ihracat yüzde 0,6 gerilerken, ithalat yüzde 4,3 arttı.

TÜRKİYE'DEN İTHALATTA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Bu dönemde Tunus'un Avrupa Birliği dışındaki tedarikçileri arasında genel ithalatın yüzde 4,9'unun karşıladığı Türkiye ile artan ithalat oranıyla öne çıktı. Türkiye'den yapılan ithalat, 2024'ün ilk yarısında 564 milyon dinar olan ithalat yüzde 22,7 artarak 692 milyon dinara ulaştı. İhracat da ise yüzde 42,8 artarak 117 milyon dinardan 167 milyon dinar seviyesine çıktı. Türkiye ile ticaret hacmini dolar bazında yüzde 26,1 artıran Tunus ile ticaret hacmimiz bu yılın ilk altı ayında 2.530 milyon Tunus dinarına ulaştı

İŞTE SEKTÖREL VERİLER

Tunus'un 2025 ilk altı ayında, ihracatta madencilik, fosfat ve türevleri sektörü yüzde 11,2, mekanik ve elektrikli sanayi ürünleri yüzde 6,2, tekstil-hazır giyim ve deri sektörü yüzde 0,4 artış kaydedildi.

Enerji ihracatı yüzde 36,3, gıda sanayi ihracatı ise yüzde 19,1 geriledi. İthalatta ise yatırım malları yüzde 17,6, hammadde ve yarı mamuller yüzde 6,2, tüketim malları yüzde 11,6 arttı. İhracatta, enerji ürünleri yüzde 16,3, gıda ürünleri ise yüzde 2 düştü.

İKİLİ TİCARETİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR

Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmi, 2023'te 1,6 milyar doları aşarak güçlü bir büyüme trendi yakaladı. Bu ivmenin korunması ve artırılması amacıyla son dönemde Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ve Türkiye Ticaret Bakanlığının öncülüğünde ticaretin arttırılmasına yönelik onlarca organizasyon düzenlendi.

Aralarında bir çok 2B2 iş forumunun da yer aldığı ticari faaliyetler kapsamında Türkiye'den yüzlerce iş insanı Tunus'u ziyaret etti.

Ekonomik göstergeler ve diplomatik temaslar, Türkiye ile Tunus'un önümüzdeki dönemde ticaret hacmini hem çeşitlendirme hem de derinleştirme hedefini net şekilde ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

